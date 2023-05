El cine andaluz, protagonista en la primera jornada del Festival de Cine de Berja

R. I. Berja Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El actor Roberto Álamo ha abierto este jueves las actividades de la cuarta edición del Festival de Cine Nacional de Berja (FescinaB) con la primera sesión del curso de interpretación «Actuar desde la relajación», en el que participa un grupo de veinte actores y actrices procedentes de toda Andalucía.

Roberto Álamo ha explicado que esta formación propone herramientas para cumplir con las dos obligaciones que el actor tiene cuando se sube a un escenario o se coloca delante de una cámara, «exhibirnos -desnudar nuestro yo- y ser creídos por los espectadores que, arropados por la oscuridad de la sala, hacen el esfuerzo de ponerse en nuestro lugar».

En ese sentido, Álamo ha explicado que «hay varias claves para que esa simbiosis o identificación del espectador con el artista se den de la manera más directa posible: no 'mirar' y 'oír' al otro, si no 'ver' y 'escuchar' al otro; la comprensión de 'lo que se dice' y, por ende, de 'lo que no se dice'; la energía del personaje, y hablar o comunicar al otro de la manera más honesta posible sin pensar en cómo decir la siguiente frase».

La primera jornada del FescinaB ha traído también la primera sesión de cortometrajes a concurso, en la que las producciones de Andalucía han sido las grandes protagonistas. El programa ha ofrecido a los espectadores las películas andaluzas Randa 1976, de la malagueña Laura Río; Me llamo Juan, del granadino Francisco Yélamos; Cementerio de coches, del cordobés Miguel Ángel Olivares; Chukkers, del sevillano Manuel Ramos; La vida entre dos noches, del también sevillano Antonio Cuesta, y Yamal, del gaditano Miguel A. Almanza.

El programa ha ofrecido también las películas de animación Malkoak, de Sonia Estévez, y Phonorama, de Álex Rey, y se ha completado con el cortometraje de ficción Camino a Damasco, de Enio Mejía, protagonizada por Anna Castillo, Greta Fernández y Juan Meseguer.

Respecto a la jornada del viernes, FescinaB programará una sesión matinal dirigida a alumnos de los centros educativos de Berja, en la que se proyectarán los cortometrajes documentales Ava y Nos acompañamos y los estudiantes podrán debatir sobre estos trabajos una vez finalizada la proyección, que tendrá lugar en el Teatro Ciudad de Berja «Miguel Salmerón».

El viernes por la tarde se programará la segunda sesión de cortometrajes a concurso, en la que se proyectarán los títulos Ashkasha, Sweet Side, Amanece la noche más larga, El crédito, Los veranos de tu invierno, Cuerdas, Suelta, Roque, Yegua, La entrega y Serigne.

El IV FESCINAB cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Berja, la Diputación Provincial de Almería y de la Oficina Provincial de Cine Filming Almería. El certamen tendrá su sede en el Teatro Ciudad de Berja «Miguel Salmerón», que albergará tanto el curso de Roberto Álamo como las proyecciones, programadas los días 4 y 5, además de la Gala de Clausura del sábado 6 de mayo. Los cortos optarán a los premios Fuente de Oro al cortometraje nacional, andaluz y de animación, además de los destinados a la mejor dirección, actriz, actor, sonido dirección de arte y dirección de fotografía. También se entregará el premio Fuente del Oro al mejor documental.

Acerca del Festival de Cine Nacional de Berja

La IV edición de FESCINAB pretende ser un lugar de encuentro cultural, de intercambio de conocimientos, donde el contacto con profesionales de renombre y sus obras vaya entretejiendo cada año un espacio armónico para espectadores y profesionales. Encuentros del público con los creadores y entrenamientos actorales se suman a la exhibición de las creaciones audiovisuales en el prestigioso auditorio «Miguel Salmerón». Berja y su festival acogen este año, como en los anteriores, a cineastas de todo el territorio nacional, para compartir con ellos nuestra cultura, nuestra gastronomía y la calidez de la gente de esta tierra.

.