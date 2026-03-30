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La Cofradía del Silencio de Berja cancela su procesión tras la muerte en accidente de un vecino

Los hermanos han mostrado su pesar por la triste noticia que ha dejado Benejí muy golpeado

M. C. / N. E.

Berja

Lunes, 30 de marzo 2026, 22:37

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La Cofradía del Silencio, bajo la advocación de su Sagrado Titular, el Santo Cristo de Cabrilla, ha decidido suspender su estación de penitencia, prevista para ... este Jueves Santo en Berja, tras el trágico fallecimiento de uno de sus hermanos, Juan José Torres Sánchez, en accidente.

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