La Cofradía del Silencio de Berja cancela su procesión tras la muerte en accidente de un vecino

La Cofradía del Silencio, bajo la advocación de su Sagrado Titular, el Santo Cristo de Cabrilla, ha decidido suspender su estación de penitencia, prevista para ... este Jueves Santo en Berja, tras el trágico fallecimiento de uno de sus hermanos, Juan José Torres Sánchez, en accidente.

«Con hondo pesar y profundo dolor, esta Cofradía quiere expresar sus más sentidas y sinceras condolencias a su esposa, hijos, madre y a toda su familia, uniéndose fraternalmente a su sufrimiento y elevando una oración por el eterno descanso de su alma», ha indicado la cofradía en un comunicado publicado en las redes sociales. «Rogamos al Santo Cristo de Cabrilla que les conceda consuelo, fortaleza y esperanza en estos momentos de tan inmensa tristeza».

Tal y como relata la hermandado, Juan José Torres Sánchez ha sido un vecino profundamente querido en el barrio de Benejí, «donde siempre destacó por su calidad humana, su predisposición y cercanía». «Su compromiso con esta Cofradía ha sido constante, participando activamente en la vida cofrade y formando parte durante muchos años de la cuadrilla de costaleros de nuestro Sagrado Titular, desempeñando dicha labor con fe, entrega y devoción».

Y es que, para los hermanos del Cristo de la Cabrilla «su pérdida deja un vacío imborrable», algo que llevará a sus amigos, vecinos y compañeros de la cofradía a mantenerle «para siempre en la memoria y el corazón». «A los pies del Santo Cristo de Cabrilla, encomendamos su alma a la misericordia de Dios y pedimos a todos nuestros hermanos y devotos que se unan en oración por su eterno descanso», han referido.