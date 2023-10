El colegio San Tesifón de Berja no quiere «bocadillos» La falta de personal deja en suspensión el comedor escolar, un servicio considerado «básico» por la asociación de padres de alumnos, que se manifiesta mañana en Almería

El colegio público San Tesifón de Berja teme por su comedor escolar. La falta de personal ha obligado a dejar en suspenso el servicio, que hoy ha sido asumido puntualmente por la asociación de padres y madres y por el Ayuntamiento de Berja para evitar que se sirviera «un bocadillo de hamburguesa y una pieza de fruta». Indignados y «sin respuestas desde la delegación de Educación», los afectados se han concentrado hoy a las puertas del centro educativo y mañana lo harán en la capital para exigir «un menú caliente y digno» para sus hijos.

Según se informó desde la dirección del colegio a los padres de los alumnos, los problemas comenzaron el día 15 de septiembre con la baja laboral de la cocinera. Desde entonces, el servicio se presta con tres ayudantes de cocina y uno de ellos anunció esta semana su intención de renunciar a su puesto para acceder a una mejora laboral. Con solo dos personas al frente, el servicio peligra. En la misma misiva, la dirección reconoce que la administración competente se encuentra gestionando los trámites para resolver el asunto, pero «sin fecha de incorporación».

En consecuencia, se informó a los padres de que hoy se serviría un «bocadillo de hamburguesa y pieza de fruta» –que finalmente no se ha llevado a cabo gracias a la intervención del Ayuntamiento y del AMPA Carmen de Burgos- y mañana un «bocadillo de embutido y queso con una pieza de fruta». Inicialmente, a la espera de una solución, desde la dirección del colegio se recomendó a los niños que disponen de servicio de comedor llevar su comida de casa el próximo lunes. «Bocadillo o fiambrera que no haya que calentar y pieza de fruta o lácteo», según se indicó en un comunicado enviado a los padres esta misma semana. Si nada lo remediaba, entre las dos y las cuatro menos cuarto de la tarde, el comedor permanecería abierto bajo la supervisión de los monitores, que también garantizarían el servicio de transporte escolar. Quienes no estuvieran de acuerdo, podrían recoger a sus hijos a las dos de la tarde, informando previamente al centro. «No se pasarán los recibos de esos días», se matizó.

Manifestación en la capital

La asociación de padres y madres del colegio San Tesifón de Berja no se quedará de brazos cruzados. Hoy se ha organizado para servir un menú «decente» en el comedor escolar, con la colaboración del Ayuntamiento de Berja, y mañana se plantará ante la delegación de Educación para reivindicar un servicio que considera «básico» e imprescindible para conciliar trabajo y familia. «No somos recortables», señalan los afectados.

Consultada por IDEAL, desde la delegación del gobierno autonómico en Almería se garantiza que se está trabajando para solventar la situación: «Desde el servicio de Recursos Humanos de la delegación de Desarrollo Educativo, en coordinación con Función Pública, se está trabajando para que la colocación de efectivos por bajas o plazas vacantes se produzca con la mayor celeridad posible que los procedimientos administrativos permiten».

El Partido Socialista de Berja se ha hecho eco de las reivindicaciones del AMPA Carmen de Burgos. A través de redes sociales, manifestó su apoyo a las familias de este centro virgitano y acusó a la Junta de Andalucía de «falta de previsión». Alrededor de 360 alumnos cursan sus estudios en el colegio San Tesifón de Berja.

Una solución «inminente»

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha garantizado esta tarde a IDEAL que mañana no se servirán «bocadillos» en el comedor del colegio San Tesifón de Berja sino un «menú completo». Ayuntamiento, colegio y asociación de padres y madres volverán a «arrimar el hombro», como ya lo han hecho hoy. Asimismo, ha asegurado que desde el consistorio virgitano están en comunicación permanente con la delegación de Educación, donde se está haciendo «todo lo posible» para mantener el servicio de comedor del centro virgitano. Lupión ha aclarado que en solo 24 horas «se ha avanzado mucho» y que habrá soluciones «en plazos cortos». «Se ha desbloqueado la situación para sustituir a la cocinera y se cubrirá la baja de forma inminente. Mañana podremos concretar las fechas y tendremos noticias sobre lo que ocurrirá a partir del lunes», ha avanzado.

No obstante, Lupión se muestra comprensivo con sus vecinos. «Hemos estado a su lado desde el minuto cero. Como alcalde y como padre, entiendo a los padres de los alumnos. Todos debemos estar vigilantes para que la situación se normalice y así lo haremos desde este ayuntamiento», ha aseverado el regidor virgitano en declaraciones a este periódico.