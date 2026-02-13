Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras de mejora en la vía entre Berja y Turón. Ideal

Destinan más de 500.000 euros para mejorar la vía entre Berja y Turón

Las obras de la A-1175 pretenden acabar con las dificultades para el cruce de vehículos y los problemas de visibilidad existentes

M. T.

Almería

Viernes, 13 de febrero 2026, 13:47

Comenta

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las obras de mejora de la seguridad vial que ... la Junta de Andalucía ejecuta en la carretera A-1175, en el tramo que conecta los municipios de Berja y Turón a través del embalse de Benínar. Durante la visita técnica, ha supervisado el avance de los trabajos, que se desarrollan conforme al cronograma previsto. La actuación ha sido adjudicada por un importe de 518.497 euros y cofinanciada en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de circulación en un trazado sinuoso que presentaba dificultades para el cruce de vehículos y problemas de visibilidad.

