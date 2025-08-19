Detenido el presunto autor del apuñalamiento que dejó un muerto y cinco heridos en Berja El joven fallecido en la reyerta tenía 28 años, estaba casado y era padre de dos niños de dos y un año

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la agresión mortal ocurrida en la madrugada del lunes en Berja, en la zona del Cerro Matadero, donde un hombre perdió la vida tras recibir varias puñaladas durante una pelea multitudinaria. En el mismo suceso resultaron heridas cinco personas, de distinta consideración, al menos dos de ellas trasladadas a un centro hospitalario.

Los hechos se produjeron sobre la 1:50 horas, cuando varios vecinos alertaron al 112 de que se había registrado un enfrentamiento en la calle El Romero. De inmediato, se desplazaron hasta el lugar efectivos de Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que confirmaron la muerte de un varón y atendieron a los heridos.

Según fuentes cercanas a la familia, el joven fallecido en la reyerta tenía 28 años, estaba casado y era padre de dos niños pequeños, de dos y un año. Su pérdida ha dejado una profunda conmoción entre sus familiares y vecinos. Además, su hermano también resultó gravemente herido en el altercado; sufrió una perforación pulmonar y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanece sedado y bajo vigilancia médica.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que la investigación sigue abierta para determinar la participación de otras personas en el altercado y esclarecer las causas que lo desencadenaron. Por el momento, las pesquisas apuntan a que el suceso no guarda relación con incidentes previos en la localidad.

Horas después, sobre las 8:05 horas, se registró un incendio en una vivienda cercana, ubicada en la calle El Fuerte, muy próxima a los Juzgados de Berja. Los Bomberos de Poniente, junto a Policía Local, Protección Civil, efectivos sanitarios y Guardia Civil, se desplazaron hasta el lugar. La vivienda, aparentemente desocupada, quedó calcinada, aunque las autoridades señalan que aún se están investigando las causas y no se ha establecido un vínculo directo con la riña.

La zona permanece vigilada por la Guardia Civil y Policía Local, con una «calma tensa» tras los hechos, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso.

A lo largo de este martes, se ha producido en el tanatorio de Berja la misa funeral por el fallecido, oficiada a las once de la mañana. Posteriormente, los restos mortales fueron trasladados al cementerio de Balerma, donde recibió sepultura en presencia de familiares y allegados.