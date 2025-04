Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Berja 2025

José María Granados Berja Sábado, 12 de abril 2025, 13:40 Comenta Compartir

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Victoria, encargada de la organización en este 2025, presentó a finales de febrero el cartel oficial de la Semana Santa de Berja 20, en un primer acto que resaltó la relevancia de la Semana Santa como una de las tradiciones más importantes de la ciudad, no solo por su valor cultural y tradicional, sino también por su significado espiritual. El propio alcalde virgitano, José Carlos Lupión, mostró su orgullo al dar el pistoletazo de salida a esta celebración que une a todos. El cartel, que ha despertado gran expectación entre cofrades y devotos, presenta la imagen de María Santísima de la Victoria, representada con una expresión solemne con el rojo, dorado y blanco, destacando el fondo de color rojo intenso que resalta la figura de la Virgen.

Tanto el Consistorio virgitano como las distintas cofradías de la localidad ya tienen listo el inicio de los desfiles procesionales, que completarán nueve salidas a lo largo de la semana al tiempo que han expresado su compromiso conjunto de trabajar al unísono con el objetivo de ensalzar, aún más, la Semana Santa de la ciudad.

El Ayuntamiento de Berja, junto con las hermandades y la propia iglesia, se esfuerzan para que la Semana Santa de Berja se mantenga entre más importantes de la provincia, en la que sobresale gracias al magnífico escenario por el que discurren las procesiones como es el casco histórico de engalanado para el paso de las cofradías.

La de Berja es una de las Semanas Santas más importantes de la provincia de Almería. La localidad alpujarreña, que cuenta con una población superior a los 12.000 habitantes, cuenta con alrededor de una decena de hermandades y cofradías que salen a las calles de la localidad para realizar su estación de penitencia, que cada año se engalanan para acoger los desfiles procesionales.

Desfiles procesionales

DOMINGO DE RAMOS

Cofradía de la Entrada Triunfal de Ntro. Padre Jesús de Jerusalén y María Stma. del Amor y la Esperanza. Bendición de Palmas y Olivos y Misa de Domingo de Ramos: 9:00 horas. Hora de salida: 10:00 horas. Carrera oficial: 13:00 horas. Entrada: 14:00 horas. Itinerario: Casa Hermandad, C/ Santa Muña, C/ Bahía, C/ Prado, Cuesta de la Fuente, C/ Juan Manuel Ramos Vallecillos, Avda. José Barrionuevo Peña, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Stma. de la Victoria. Hora de salida: 18:00 horas. Carrera oficial: 22:00 horas. Entrada: 23:15 horas. Itinerario: Oratorio, C/ Albañiles, C/ Carpinteros, C/ Matadero, Avda. de los Oficios, C/ Llano de Vílchez, C/ Humilladero, C/ Teniente Joya, Placeta de la Cruz, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Pardo, Placetilla de las Monjas, c/ Salvador Dalí, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

MARTES SANTO

Cofradía Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Stma. de las Mercedes. Hora de salida: 20:30 horas. Carrera oficial: 23:30 horas. Entrada: 01:00 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Buena Fe, C/ Agua, Paseo de Cervantes, Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

MIÉRCOLES SANTO

Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura. Hora de salida: 21:00 horas. Carrera oficial: 23:45 horas. Entrada: 01:00 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/Alférez, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/Puente Lozas, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolina, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Buena Fe, C/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, C/ Salvador Dalí, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

JUEVES SANTO

Cofradía del Silencio, Santo Cristo de Cabrilla. Hora de salida: 20:00 horas. Carrera oficial: 23:00 horas. Entrada: 00:30 horas. Itinerario: Parroquia de San Juan Bautista (Benejí), Camino Viejo de Benejí, C/ Ramón y Cajal, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caridad y la Verónica. Hora de salida: 20:30 horas. Carrera oficial: 22:30 horas. Entrada: 23:45 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Pardo, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores. Hora de salida: 21:00 horas. Carrera oficial: 23:50 horas. Entrada: 01:00 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Cura Antonio Martín, C/ Faura, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

VIERNES SANTO

Santo Via Crucis Stmo. Cristo de la Expiración. Hora de salida: 11:00 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Pardo, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Buena Fe y Parroquia de la Anunciación.

Hermandad del Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de la Soledad y San Juan de la Palma. Hora de salida: 20:00 horas. Carrera oficial: 22:30 horas. Entrada: 23:30 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Salvador Dalí, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, C/ Teniente Joya, C/ Humilladero, C/ Arévalos, Placeta de la Saliva, C/ Marqués de Iniza, C/ Rosal, C/ Alcántara, C/ Doctor Caba, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Mayordomía de Jesús Resucitado. Hora de salida: 10:00 horas. Carrera oficial: 12:30 horas. Hora de entrada: 14:00 horas. Itinerario: Casa de Hermandad de la Cofradía de la Borriquita (Alcaudique), c/ Santa Muña, c/ El Prado, c/ Cuesta de la Fuente, c/ Juan Manuel Ramos Vallecillos, Avenida José Barrionuevo Peña, c/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, c/ Agua, c/ Buena Fe, c/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, c/ San Quintín, Plaza San Pedro, c/ San Quintín, c/ Gabriel Miró, c/ Alférez, c/ Fuente Toro, c/ Goya, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

