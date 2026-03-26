Horarios e itinerarios de las procesiones de la Semana Santa de Berja 2026
Estos son los principales hitos de los cortejos procesionales que harán catequesis sobre la Pasión de Cristo en las calles virgitanas
R. I.
Berja
Jueves, 26 de marzo 2026, 13:09
La de Berja es una de las Semanas Santas más importantes de la provincia de Almería. La localidad alpujarreña, que cuenta con una población superior ... a los 12.000 habitantes, cuenta con alrededor de una decena de hermandades y cofradías que salen a las calles de la localidad para realizar su estación de penitencia, que cada año se engalanan para acoger los desfiles procesionales.
DOMINGO DE RAMOS
Cofradía de la Entrada Triunfal de Ntro. Padre Jesús de Jerusalén y María Stma. del Amor y la Esperanza
Bendición de Palmas y Olivos: 8:45h, a continuación Misa de Domingo de Ramos. Hora de salida: 10:00 horas. Carrera oficial: 13:00 horas. Entrada: 14:00 horas.
Itinerario: Casa Hermandad, C/ Santa Muña, C/ Bahía, C/ Prado, Cuesta de la Fuente, C/ Juan Manuel Ramos Vallecillos, Avda. José Barrionuevo Peña, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.
Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Stma. de la Victoria
Hora de salida: 17:00 horas. Carrera oficial: 20:30 horas. Entrada: 21:30 horas.
Itinerario: Oratorio, C/ Albañiles, C/ Carpinteros, C/ Matadero, Avda. de los Oficios, C/ Llano de Vílchez, C/ Humilladero, C/ Teniente Joya, Placeta de la Cruz, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.
MARTES SANTO
Cofradía Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Stma. de las Mercedes
Hora de salida: 20:30 horas. Carrera oficial: 23:30 horas. Entrada: 01:00 horas.
Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Buena Fe, C/ Agua, Paseo de Cervantes, Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.
MIÉRCOLES SANTO
Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura
Hora de salida: 21:00 horas. Carrera oficial: 23:45 horas. Entrada: 01:00 horas.
Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/Alférez, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/Puente Lozas, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolina, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Buena Fe, C/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, C/ Salvador Dalí, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.
JUEVES SANTO
Cofradía del Silencio, Santo Cristo de Cabrilla
Hora de salida: 20:00 horas. Carrera oficial: 22:45 horas. Entrada: 00:00 horas.
Itinerario: Parroquia de San Juan Bautista (Benejí), Camino Viejo de Benejí, C/ Ramón y Cajal, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caridad y la Verónica
Hora de salida: 20:15 horas. Carrera oficial: 23:00 horas. Entrada: 00:15 horas.
Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, c/ Goya, c/ Alférez, Carrera de Granada, c/ Gabriel Miró, c/ San Quintín, Plaza De San Pedro, Placetilla de las Monjas, c/ Pardo, c/ Agua, Paseo de Cervantes, c/ Carolinas, c/ San Tesifón, c/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, c/ Agua, Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y del Dulce Nombre de Jesús
Hora de salida: 21:00 horas. Carrera oficial: 23:50 horas. Entrada: 01:00 horas.
Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Cura Antonio Martín, C/ Faura, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.
VIERNES SANTO
Santo Via Crucis Stmo. Cristo de la Expiración
Hora de salida: 11:00 horas.
Itinerario: Templo, c/ Salvador Dalí, c/ Pardo, c/ Agua, Paseo Cervantes, c/ Doctor Caba, c/ Alcántara, c/ Antonio Banderas, c/ Humilladero, c/ Teniente Joya, Placeta de la Cruz, c/ Agua, Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Templo.
Hermandad del Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de la Soledad y San Juan de la Palma
Hora de salida: 20:00 horas. Carrera oficial: 23:30 horas. Entrada: 00:00 horas.
Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Salvador Dalí, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, C/ Teniente Joya, C/ Humilladero, C/ Espronceda, C/ Antonio Gala, C/ Rosal, C/ Alcántara, C/ Doctor Caba, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Mayordomía de Jesús Resucitado
Hora de salida: 10:00 horas. Carrera oficial: 13:00 horas. Hora de entrada: 14:00 horas
Itinerario: Casa de Hermandad de la Cofradía de la Borriquita (Alcaudique), c/ Santa Muña, c/ El Prado, c/ Cuesta de la Fuente, c/ Juan Manuel Ramos Vallecillos, Avenida José Barrionuevo Peña, c/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, c/ Agua, c/ Buena Fe, c/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, c/ San Quintín, Plaza San Pedro, c/ San Quintín, c/ Gabriel Miró, c/ Alférez, c/ Fuente Toro, c/ Goya, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión