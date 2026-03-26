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Horarios e itinerarios de las procesiones de la Semana Santa de Berja 2026

Estos son los principales hitos de los cortejos procesionales que harán catequesis sobre la Pasión de Cristo en las calles virgitanas

R. I.

Berja

Jueves, 26 de marzo 2026, 13:09

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La de Berja es una de las Semanas Santas más importantes de la provincia de Almería. La localidad alpujarreña, que cuenta con una población superior ... a los 12.000 habitantes, cuenta con alrededor de una decena de hermandades y cofradías que salen a las calles de la localidad para realizar su estación de penitencia, que cada año se engalanan para acoger los desfiles procesionales.

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