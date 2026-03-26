Horarios e itinerarios de las procesiones de la Semana Santa de Berja 2026

La de Berja es una de las Semanas Santas más importantes de la provincia de Almería. La localidad alpujarreña, que cuenta con una población superior ... a los 12.000 habitantes, cuenta con alrededor de una decena de hermandades y cofradías que salen a las calles de la localidad para realizar su estación de penitencia, que cada año se engalanan para acoger los desfiles procesionales.

DOMINGO DE RAMOS

Cofradía de la Entrada Triunfal de Ntro. Padre Jesús de Jerusalén y María Stma. del Amor y la Esperanza

Bendición de Palmas y Olivos: 8:45h, a continuación Misa de Domingo de Ramos. Hora de salida: 10:00 horas. Carrera oficial: 13:00 horas. Entrada: 14:00 horas.

Itinerario : Casa Hermandad, C/ Santa Muña, C/ Bahía, C/ Prado, Cuesta de la Fuente, C/ Juan Manuel Ramos Vallecillos, Avda. José Barrionuevo Peña, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Stma. de la Victoria

Hora de salida: 17:00 horas. Carrera oficial: 20:30 horas. Entrada: 21:30 horas.

Itinerario : Oratorio, C/ Albañiles, C/ Carpinteros, C/ Matadero, Avda. de los Oficios, C/ Llano de Vílchez, C/ Humilladero, C/ Teniente Joya, Placeta de la Cruz, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

MARTES SANTO

Cofradía Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Stma. de las Mercedes

Hora de salida: 20:30 horas. Carrera oficial: 23:30 horas. Entrada: 01:00 horas.

Itinerario : Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Buena Fe, C/ Agua, Paseo de Cervantes, Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

MIÉRCOLES SANTO

Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura

Hora de salida: 21:00 horas. Carrera oficial: 23:45 horas. Entrada: 01:00 horas.

Itinerario : Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/Alférez, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/Puente Lozas, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolina, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Buena Fe, C/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, C/ Salvador Dalí, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

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JUEVES SANTO

Cofradía del Silencio, Santo Cristo de Cabrilla

Hora de salida: 20:00 horas. Carrera oficial: 22:45 horas. Entrada: 00:00 horas.

Itinerario : Parroquia de San Juan Bautista (Benejí), Camino Viejo de Benejí, C/ Ramón y Cajal, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caridad y la Verónica

Hora de salida: 20:15 horas. Carrera oficial: 23:00 horas. Entrada: 00:15 horas.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, c/ Goya, c/ Alférez, Carrera de Granada, c/ Gabriel Miró, c/ San Quintín, Plaza De San Pedro, Placetilla de las Monjas, c/ Pardo, c/ Agua, Paseo de Cervantes, c/ Carolinas, c/ San Tesifón, c/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, c/ Agua, Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y del Dulce Nombre de Jesús

Hora de salida: 21:00 horas. Carrera oficial: 23:50 horas. Entrada: 01:00 horas.

Itinerario : Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Cura Antonio Martín, C/ Faura, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

VIERNES SANTO

Santo Via Crucis Stmo. Cristo de la Expiración

Hora de salida: 11:00 horas.

Itinerario : Templo, c/ Salvador Dalí, c/ Pardo, c/ Agua, Paseo Cervantes, c/ Doctor Caba, c/ Alcántara, c/ Antonio Banderas, c/ Humilladero, c/ Teniente Joya, Placeta de la Cruz, c/ Agua, Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Templo.

Hermandad del Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de la Soledad y San Juan de la Palma

Hora de salida: 20:00 horas. Carrera oficial: 23:30 horas. Entrada: 00:00 horas.

Itinerario : Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Salvador Dalí, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, C/ Teniente Joya, C/ Humilladero, C/ Espronceda, C/ Antonio Gala, C/ Rosal, C/ Alcántara, C/ Doctor Caba, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Mayordomía de Jesús Resucitado

Hora de salida: 10:00 horas. Carrera oficial: 13:00 horas. Hora de entrada: 14:00 horas