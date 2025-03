La Junta de Gobierno del Silencio de Berja dimite en bloque y arriesga la procesión

Aroa García Almería Domingo, 9 de marzo 2025, 23:18 Comenta Compartir

La Semana Santa de Berja ha empezado el mes de marzo con una noticia de lo mas preocupante e inesperada. La Junta de Gobierno al completo de la Hermandad del Silencio dimitió en bloque. A través de un comunicado, los corporativos explicaban que se veían en la «obligacion» de presentar su dimisión en bloque «de forma irrevocable y con efectos inmediatos» en unas fechas muy cercanas a Semana Santa y haciendo peligrar la salida procesional de la Hermandad por la insostenible convivencia en la hermandad.

La dimisión no ha sido una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos sin motivos, según los miembros de la corporación. La hermana mayor, Ana Belén Escobosa, detallaba a IDEAL que la «durísima decisión» que tuvieron que tomar viene motivada «por la situación creada por varios hermanos de la corporación, todos ellos de la misma familia» que «desde hace dos años no sólo no están dejando trabajar a esta Junta de Gobierno, sino que además han llegado a insultos por redes sociales ante cualquier decisión que tomaban y ejecutaba». Tras la drástica decisión están, principalmente, los «ataques personales» a toda la Junta en general, pero particularmente a la hermana mayor, llegando incluso a verse afectadas las familias por tanto descrédito.

La Junta dimisionaria entró en 2019 y, desde que tomó las riendas, ha casi triplicado el numero de hermanos en nomina de la corporación, puesto que cuando entraron había 120 hermanos y en la actualidad están casi en 300.

Tras un primer mandato tranquilo, en la segunda etapa hubo personas que se ofrecieron para formar parte de la Junta de Gobierno. No fueron elegidas porque ya estaba formado el equipo. Y ese fue –según señalan los dimisionarios– el inicio de los problemas orgánicos.

A partir de ese momento, relatan otras fuentes, un grupo de hermanos comenzó a mostrar con vehemencia discrepancias «con todo lo que hacia la Junta de Gobierno»: desde el exorno floral del Cristo del pasado año, que cambió de claveles a otro en tonos verdes; hasta por el diseño corporativo de la medalla de la hermandad, que si bien sigue la misma linea, estando en el centro de la misma la corona de espinas y los tres clavos, ahora cuenta con un realce alrededor. Esto, según los críticos, suponía «perder la esencia de la Hermandad y los símbolos iniciales de la misma, que se fundo en el año 1992».

Las críticas fueron y crescendo hasta llegar a insultos en redes sociales, una situación «insostenible» especialmente en los cabildos generales de hermanos y que perduraba ya dos años.

La gota que colmó el vaso cayó el pasado 27 de febrero en un cabildo general ordinario. «La situación se hizo insostenible», relata la hermana mayor, que planteó al consiliario –el sacerdote que guía espiritualmente a la hermandad– su deseo de dimitir, a lo que la Junta de Gobierno la siguió en bloque.

La crisis orgánica pone en peligro la próxima Estación de Penitencia, un recorrido que se organizaba en la noche del Jueves Santo y que llevaba a los hermanos a orar por las calles de Berja en silencio, solo acompañados por el sonido de los tambores. Y es que aun no hay respuesta alguna de la autoridad eclesiástica, que será la que determine si se procede a Cabildo de elecciones o se nombra una gestora, como las dos principales opciones sobre la mesa de la Diócesis.