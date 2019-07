Entrevista Lupión: «La Feria del Mediodía, en la Plaza Porticada, marcará la diferencia este año» El responsable del área de Festejos durante los últimos 12 años afronta su primera feria como alcalde de Berja M. T. BERJA Viernes, 19 julio 2019, 20:35

Berja arranca motores este fin de semana. La localidad se despide del mes de julio con una programación cultural y de ocio excepcional, marcada por los conciertos de Bertín Osborne y Beret, entre otras citas. Los ya tradicionales festivales sirven de aperitivo a su semana grande, que se celebrará entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Al frente de este calendario sigue estando José Carlos Lupión. El regidor, responsable del área de Festejos durante los últimos 12 años, hoy es el máximo representante institucional del municipio.

–¿Es mayor la responsabilidad?

–La responsabilidad no es la misma, eso es innegable, pero siempre me he sentido dentro de un equipo del que formo parte. Ahora soy yo el que está al frente, pero lo llevo con mucha satisfacción, consciente de la ilusión y el buen hacer de los concejales, los nuevos y los que siguen. Son de mi absoluta confianza y tienen capacidad para llevar a cabo el proyecto que tenemos para Berja y así lo están demostrando.

–¿Qué novedades presenta este año la Feria de Berja?

–La principal novedad es que la Feria del Mediodía se celebrará en la Plaza Porticada. Seguimos apostando por los hosteleros de Berja. La respuesta del sector ha sido inmejorable, se instalarán más de 10 barras, y los vecinos han aplaudido la idea. Nosotros buscábamos un sitio de encuentro agradable. Las expectativas son altas.

–¿Cómo es la Feria de Berja?

–Es un referente en la comarca, una de las mejores ferias de cuantas se organizan. Nuestra intención es seguir potenciándola. Queremos una feria abierta, participativa, donde los vecinos se vean identificados, pero también una feria atractiva ante el visitante.

–¿Qué enclave o propuesta merece una parada obligada?

–Sin duda, la Feria del Mediodía. Se ha preparado con mucho cariño. Habrá música en directo, buen servicio y buena calidad en todo lo que se sirva. Eso marca la diferencia. Pero también recomiendo el resto de propuestas para niños y mayores, los conciertos como el de Siempre Así, Beret o Bertín Osborne. Entre lo más inmediato, proponemos vivir una noche de humor y carnaval este sábado en la Plaza Porticada, a las diez y media de la noche, por cinco euros por persona.

–¿Cómo se logra mantener e incluso aumentar el nivel de la programación de feria año tras año?

–Es importante fijarse en las fiestas anteriores, en lo que se ha hecho bien y en lo que se puede mejorar. Hay que procurar, además, que los vecinos se sientan identificados y tomar nota de sus propuestas para intentar plasmarlas en la programación. Así lo hacía yo como concejal de Festejos y así se lo he trasladado al concejal actual de esta área, Rafael Villegas. En Berja tenemos la ventaja de que nuestras asociaciones y colectivos se implican de forma directa y llenan de contenido la programación con una calidad insuperable.

–En clave política ¿es pronto para hacer un primer balance de gestión?

–Es pronto, pero en tan sólo un mes hemos sentado las bases de distintos proyectos. Algunos están contemplados en el programa electoral y otros no. Al fin, en la Junta de Andalucía nos escuchan y las reivindicaciones que venimos realizando desde hace años se van a llevar a cabo. Ha sido un mes muy productivo y dentro de poco verán la luz varios proyectos.

–¿Cuáles son esos proyectos?

–Se van a arreglar las vías de servicio de la circunvalación de Berja, que no están en las mejores condiciones y las usan habitualmente muchos agricultores. Ayuntamiento y Junta lo van a asumir de forma conjunta. Antes de que finalice el año, se van a arreglar también 40 calles del Berja, se mejorará la red de pluviales del barrio Santa Cruz y de la Plaza de la Constitución. Además, se solicitará la cesión de la Carretera de Granada para poder actuar en su mejora y se vallará el Parque de las Alpujarras.

–Las de este año serán unas fiestas diferentes. ¿Le quedará tiempo para disfrutar de su gente?

–Durante estos días, Berja es un pueblo acogedor y vivo que se llena de música, de teatro, de entrenamiento. Yo los vivo centrado en que nada falle, en la seguridad y en la limpieza, en la puntualidad de cada acto. Y, bueno, sí queda tiempo para la familia, los amigos y pasarlo bien. Eso se busca.