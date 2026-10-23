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La Mayordomía San Francisco de Asís de Berja entrega a Asalsido una donación solidaria de 570 euros

La recaudación se ha realizado durante las fiestas del barrio de Parrodada en el municipio de Berja.

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La Mayordomía San Francisco de Asís de Berja entrega a Asalsido una donación solidaria de 570 euros

Marcos Tárraga

Almería

Asalsido ha recibido la visita de David Sánchez y Mercedes Garzón, miembros de la Mayordomía San Francisco de Asís de Berja, quienes han hecho entrega ... de una donación solidaria de 570 euros. Esta cantidad se ha recaudado gracias a la paellada solidaria organizada recientemente durante las fiestas del barrio de Peñarrodada (Berja), en la que se dieron cita cerca de 400 personas.

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La Mayordomía San Francisco de Asís de Berja entrega a Asalsido una donación solidaria de 570 euros

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