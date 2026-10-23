La Mayordomía San Francisco de Asís de Berja entrega a Asalsido una donación solidaria de 570 euros

Asalsido ha recibido la visita de David Sánchez y Mercedes Garzón, miembros de la Mayordomía San Francisco de Asís de Berja, quienes han hecho entrega ... de una donación solidaria de 570 euros. Esta cantidad se ha recaudado gracias a la paellada solidaria organizada recientemente durante las fiestas del barrio de Peñarrodada (Berja), en la que se dieron cita cerca de 400 personas.

El presidente de Asalsido, Francisco Navarro, ha agradecido a la Mayordomía su generosidad y el compromiso mostrado con la asociación a través de esta iniciativa. La donación contribuirá a seguir impulsando la labor de Asalsido para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

«Desde la asociación queremos trasladar nuestro agradecimiento a la Mayordomía San Francisco de Asís de Berja y a todas las personas que han colaborado en esta paellada solidaria, haciendo posible que una celebración vecinal se convierta también en una muestra de apoyo a la inclusión», ha concluido el presidente de la entidad.