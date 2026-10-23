La Mayordomía San Francisco de Asís de Berja entrega a Asalsido una donación solidaria de 570 euros
La recaudación se ha realizado durante las fiestas del barrio de Parrodada en el municipio de Berja.
Marcos Tárraga
Almería
Asalsido ha recibido la visita de David Sánchez y Mercedes Garzón, miembros de la Mayordomía San Francisco de Asís de Berja, quienes han hecho entrega ... de una donación solidaria de 570 euros. Esta cantidad se ha recaudado gracias a la paellada solidaria organizada recientemente durante las fiestas del barrio de Peñarrodada (Berja), en la que se dieron cita cerca de 400 personas.
El presidente de Asalsido, Francisco Navarro, ha agradecido a la Mayordomía su generosidad y el compromiso mostrado con la asociación a través de esta iniciativa. La donación contribuirá a seguir impulsando la labor de Asalsido para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
«Desde la asociación queremos trasladar nuestro agradecimiento a la Mayordomía San Francisco de Asís de Berja y a todas las personas que han colaborado en esta paellada solidaria, haciendo posible que una celebración vecinal se convierta también en una muestra de apoyo a la inclusión», ha concluido el presidente de la entidad.