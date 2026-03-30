Muere un hombre de 43 años tras salirse su coche de la calzada en Berja
Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros
Ideal
Lunes, 30 de marzo 2026, 08:26
Un hombre de 43 años ha fallecido en Berja (Almería) tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel, según ha informado ... el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
La Guardia Civil alertó al teléfono 112 del suceso pocos minutos antes de las 18:00 horas de ayer, solicitaban la presencia de bomberos y de los servicios sanitarios, porque un vehículo se había salido de la carretera A-347, en el kilómetro 20,300, en el margen derecho, y había al menos una persona atrapada.
La sala coordinadora activó entonces a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.
Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.
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