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Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente Ideal

Muere un hombre de 43 años tras salirse su coche de la calzada en Berja

Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros

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Lunes, 30 de marzo 2026, 08:26

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Un hombre de 43 años ha fallecido en Berja (Almería) tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel, según ha informado ... el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

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