Muere un hombre de 43 años tras salirse su coche de la calzada en Berja

Un hombre de 43 años ha fallecido en Berja (Almería) tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel, según ha informado ... el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La Guardia Civil alertó al teléfono 112 del suceso pocos minutos antes de las 18:00 horas de ayer, solicitaban la presencia de bomberos y de los servicios sanitarios, porque un vehículo se había salido de la carretera A-347, en el kilómetro 20,300, en el margen derecho, y había al menos una persona atrapada.

La sala coordinadora activó entonces a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.