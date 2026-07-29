Niegan por segunda vez la libertad a los hermanos acusados del tiroteo de Berja

Los dos hermanos acusados del tiroteo mortal ocurrido en mayo del año pasado en Berja continuarán en prisión. El titular de la Plaza número 1 ... de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja, tras dirimir acerca de una nueva solicitud de las defensas de M. A. F. C. y C. J. F. C. para la puesta en libertad de ambos, ha ratificado las medidas adoptadas previamente, incidiendo, además, en que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por el letrado Javier Salvador, de Aránguez Abogados, «se han opuesto a la alteración de la medida acordada».

El auto firmado por el instructor, Leopoldo Guillén, refiere «indicios más que evidentes» sobre la participación de los acusados en la «muerte violenta» de la víctima del tiroteo y el «intento de asesinato» del hermano de este, herido durante el mismo episodio. Los hechos ocurridos en Berja en mayo del año pasado suponen una acusación para ambos hermanos de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

Se trata de la segunda ocasión en la que la representación legal de M. A. F. C. y C. J. F. R. solicita su salida de prisión, que ya fue denegada por el juzgado virgitano en mayo, cuando ratificó la decisión adoptada un año atrás por la Plaza número 3 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido, desde donde se transfirió la causa al Juzgado de Berja.

De acuerdo al auto del instructor, consultado por este diario, la defensa alega una «modificación de las circunstancias» por las que se determinó el internamiento preventivo así como la «inexistencia de riesgo de fuga». En cambio, el instructor sostiene que «aún concurre el riesgo de fuga», basándose en «la existencia de indicios de capacidad económica para sustraerse de la acción de la justicia».

«Asimismo, debemos tener en cuenta que la información que se transmitió a los miembros de la Policía Judicial es que no se tenía conocimiento del paradero de los investigados desde el día en que se produjeron los hechos», apunta el escrito, que incide, además, en que «no se desprende de la solicitud la más mínima variación de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la adopción de la prisión provisional».

Concluye el auto considerando que la prisión provisional es «adecuada, proporcionada y necesaria» para «garantizar» los fines del procedimiento y apunta, en cambio, que «las medidas alternativas propuestas por la defensa» no son «suficientes» para asegurar la presencia de los acusados ante la justicia.

Conforme al atestado policial, la instrucción sitúa a ambos investigados en la furgoneta empleada en el asalto que se dio sobre las 15.30 horas en la gasolinera de Berja, en cuyo bar se hallaban las víctimas, a partir tanto de la versión de los testigos como de las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad y de tráfico.

En este sentido, se pudo divisar que en el asiento del copiloto viajaba un varón con tatuajes compatibles con los de uno de los investigados mientras que el conductor era el propietario de la furgoneta. Asimismo, durante la entrada y registro de las viviendas se localizaron armas y munición del mismo calibre y marca que las siete vainas recuperadas del escenario del crimen. Los investigados se encuentran en prisión provisional desde el 22 de mayo del año pasado.