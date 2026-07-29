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Niegan por segunda vez la libertad a los hermanos acusados del tiroteo de Berja

El juez instructor considera que las circunstancias por las que ingresaron en prisión preventiva no han variado y que «aún concurre el riesgo de fuga»

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Imagen de archivo del día en que se produjo el tiroteo mortal en una gasolinera de Berja.
Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Los dos hermanos acusados del tiroteo mortal ocurrido en mayo del año pasado en Berja continuarán en prisión. El titular de la Plaza número 1 ... de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja, tras dirimir acerca de una nueva solicitud de las defensas de M. A. F. C. y C. J. F. C. para la puesta en libertad de ambos, ha ratificado las medidas adoptadas previamente, incidiendo, además, en que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por el letrado Javier Salvador, de Aránguez Abogados, «se han opuesto a la alteración de la medida acordada».

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