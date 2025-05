Tiroteo en Berja: «Nunca había vivido algo así, es algo que nunca te esperas»

Nerea Escámez Almería Sábado, 3 de mayo 2025, 17:51 Comenta Compartir

La tranquilidad reinaba en el municipio de Berja en torno a las cuatro de la tarde. Era viernes. Motivo suficiente para que aquellos que salían de trabajar al mediodía se pararan en el bar de 'El Punto', junto a la gasolinera de la B. P., para alternar con amigos y conocidos tomándose un refresco en este espacio, conocido por ser una zona de paso para los trabajadores y agricultores de la zona.

Había que celebrar que el fin de semana estaba a un suspiro. Nada podía ir mal. De hecho, nadie se esperó que las inmediaciones de este acceso norte de la localidad virgitana fueran el lugar idóneo para un tiroteo. «Nunca había vivido algo así es algo que nunca te esperas porque Berja es un lugar muy tranquilo», comentaba Pedro, nombre ficticio del testigo, al presenciar los disparos cerca de la estación de servicio, ayer a primera hora de la tarde.

«No entendemos qué es lo que ha pasado», indicaba su acompañante. Todavía con su respiración agitada. Había salido del establecimiento al escuchar el estruendo de las armas al descargar contra la víctima y el herido. En su retina se había grabado la secuencia del tiroteo:unos hombres entraron al local a tomar algo, cuando salieron, empezaron los disparos desde un coche. Todo duró unos segundos. Después, llegaron sanitarios y guardias civiles para cerrar el lugar del crimen.

«Es un susto muy fuerte, no te lo esperas que vayan a venir aquí a descargar con pistolas los unos contra los otros», sentenció otro hombre. El cuerpo de la víctima, un varón de 37 años, yacía en el suelo a la espera de una asistencia que no le pudo salvar la vida. «Estaban diciendo que era por el chico de Matagorda, pero no hemos escuchado más, no se nos va a olvidar nunca», señalaron sobre un caso, ya bajo investigación.