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Las obras para mejorar la seguridad vial en la A-358 en Berja avanzan en su primera fase

Los trabajos consisten en la transformación de la actual glorieta y la ejecución de dos tramos de vías de servicio

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 23 de abril 2026, 12:58

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La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada de la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores ... Martínez, han realizado una visita a la localidad de Berja para comprobar como marchan las obras para la mejora de la seguridad vial en el P.K. 1+100 de la carretera A-358 perteneciente a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía. Durante la visita han estado acompañadas por el alcalde de la localidad, José Carlos Luppión.

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