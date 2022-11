La ONCE reparte cinco millones y medio de Medias Lunas de Almería

Las Medias Lunas de Merengue de Almería centrarán la atención en el sorteo de la ONCE de este domingo. Su imagen protagonizará el diseño de su tradicional cupón en un homenaje a los dulces más tradicionales de España. Las Medias Lunas es el primer dulce andaluz que se asoma a esta seria monográfica que lleva como lema '¿Un dulce?' y que inició el pasado mes de agosto la Tarta de Santiago.

La pastelería La Bombonera de Berja ha sido el escenario elegido para presentar en sociedad las Medias Lunas de Merengue de Almería. El director de la ONCE en El Ejido, Luis Muñiz, ha anunciado el diseño del cupón acompañado por el presidente de la asociación almeriense que está integrada en la Federación Andaluza de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), Baldomero Rincón. Al acto también han asistido el concejal de Deporte, Fiestas y Comercio del Ayuntamiento de Berja, Rafael Villegas, y María del Carmen Pérez, responsable también de la confitería virgitana.

La seria '¿Un dulce?' está formada por 50 dulces, uno por cada provincia. Entre los elegidos, figuran también las Yemas de Santa Teresa de Ávila o el turrón de Jijona de Alicante. Cinco millones y medio de cupones se distribuirán con la imagen de este postre almeriense. En la fotografía, se incluyen tres medias lunas cortadas. «Estamos encantados de endulzar el cupón de la ONCE con el merengue de estas medias lunas, tan identificadas con Berja, que son un escaparate más de proyección de Almería y una invitación a todos los españoles para que nos conozcan mejor y vengan a disfrutar de las excelencias de nuestra provincia», ha afirmado Muñiz.

Las claves del sorteo

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social. Gracias al sorteo, la ONCE puede mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad y realizar una gestión segura y responsable.

Ayer, se realizó el Sorteo del 11/11, con un premio de once millones de euros y once premios de un millón. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy un bote de 10 millones de euros. Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.