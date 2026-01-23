El personal de Justicia de Berja denuncia «presión y acoso» y llama a la movilización

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha convocado una concentración el próximo martes, 27 de enero, para denunciar la situación de «presión ... y acoso» que, a su juicio, sufre la plantilla del Tribunal de Instancia de Berja. Una movilización, ha puntualizado el sindicato, convocada por la Junta de Personal de este órgano judicial.

Según explican desde CSIF, el Tribunal de Instancia de Berja «arrastra desde hace años una grave situación de pendencia, provocada fundamentalmente por la insuficiencia de medios personales y materiales que está ocasionando, entre otros problemas que, en el ámbito civil, haya procedimientos incoados a principios de 2025 que celebrarán juicio en 2027».

La plantilla actual está compuesta por «sólo» 19 funcionarios, «una cifra que resulta claramente insuficiente para asumir una carga de trabajo que se sitúa muy por encima de los módulos oficiales establecidos, circunstancia que ya ha sido puesta en conocimiento de la Administración en reiteradas ocasiones», han apuntado desde el Sector de Justicia de CSIF Almería. En esta línea, el sindicato destaca que los trabajadores «remitieron un escrito en febrero de 2024 a la Administración, en el que alertaban de esta situación».

Por otro lado, ha recalcado el colectivo sindical que la plantilla virgitana también presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, que desde este mismo órgano se elevó a la Administración General del Estado. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Justicia fue que consideraba a Berja «un juzgado de montaña». Una contestación que, para CSIF, «no da respuesta a la problemática actual y, por tanto, se suma al abandono al que tienen sometido al órgano judicial virgitano desde la Junta de Andalucía».

Por su parte, CSIF presentó ante la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, en febrero de 2025, una solicitud para que se tomaran medidas concretas para paliar esta problemática, como la creación de un tercer Juzgado (cuando aún no estaban implantados los nuevos Tribunales de Instancia) y la ampliación del personal, con un equipo de trabajo transversal, tal y como recomendaba el propio Tribunal Superior de Justicia.

Con todo, ha lamentado el sindicato que, pese a las reiteradas reclamaciones y advertencias de la situación de colapso tanto por parte de CSIF como de la propia plantilla, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía «no ha adoptado medidas eficaces, sino que además ha agravado la situación, ya que el pasado 31 de octubre fueron eliminados los refuerzos de personal existentes, dejando al juzgado en una situación aún más precaria».

La respuesta de la Administración ha sido «el señalamiento de los propios funcionarios, a quienes se ha responsabilizado del mal funcionamiento del juzgado, acusándolos de no cumplir objetivos», ha criticado Isabel Garrido, responsable del Sector Justicia de CSIF Almería.

Ha lamentado Garrido que «la falta de medidas adecuadas para paliar esta problemática ha derivado en un empeoramiento del servicio público de la Justicia, con quejas tanto de usuarios como de profesionales, que ha generado una creciente presión sobre los trabajadores, que ahora denuncian una situación de acoso institucional».

Una «lamentable situación» que ha motivado la mencionada movilización convocada el martes, con la que se quiere exigir a la Consejería de Justicia «que deje de responsabilizar a la plantilla y actúe de manera inmediata, incrementando el personal y dotando al juzgado de los medios necesarios para garantizar un servicio público de calidad».