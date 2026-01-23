Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exterior de la sede del Tribunal de Instancia de Berja. R. I.

El personal de Justicia de Berja denuncia «presión y acoso» y llama a la movilización

Los funcionarios del Tribunal de Instancia virgitano están convocados el martes a una protesta para exigir más recursos humanos y materiales

Ideal

Almería

Viernes, 23 de enero 2026, 14:53

Comenta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha convocado una concentración el próximo martes, 27 de enero, para denunciar la situación de «presión ... y acoso» que, a su juicio, sufre la plantilla del Tribunal de Instancia de Berja. Una movilización, ha puntualizado el sindicato, convocada por la Junta de Personal de este órgano judicial.

