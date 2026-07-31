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La Policía Nacional desmantela dos plantaciones con más de 2.300 plantas y esquejes de marihuana en Almería y Berja

La Policía Nacional detiene a tres personas e incauta de 60 kilos de droga y un arsenal de armas en dos operaciones desplegadas en un mismo día

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La Policía Nacional desmantela dos plantaciones con más de 2.300 plantas y esquejes de marihuana en Almería y Berja

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Almería

La Policía Nacional ha desmantelado en una sola jornada dos importantes plantaciones de marihuana instaladas en inmuebles de Almería y Berja. Operaciones independientes que han ... permitido detener a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. A dos de los arrestados se les atribuye, además, un delito de tenencia ilícita de armas.

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