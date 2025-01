Rescatan a una persona que se había quedado atollada con su vehículo en la Balsa del Sabinal de Berja

G. C.

Marcos Tárraga Almería Viernes, 31 de enero 2025, 14:00 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Almería ha rescatado a una persona que se habia quedado atollada con su vehículo en el paraje conocido como la Balsa del Sabinal, perteneciente al termino municipal de Berja.

Fue el jueves cuando, a las 19 horas, el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería recibió el aviso de que una persona había pulsado el botón de SOS de su terminal móvil y, por lo tanto, se encontraba en algún tipo de riesgo, por lo que de forma inmediata se movilizaron las patrullas territoriales más cercanas y a la del Seprona.

El operativo de la Guardia Civil comenzó entonces la búsqueda desde tres puntos diferentes, Berja, Dalias y Fondón. Fue pasadas las 21 horas cuando, en la zona conocida como el paraje virgitano de la Balsa del Sabinal, se localizó un vehículo atascado en el barro. El ocupante, que estaba en su interior, declaró que se le hizo la noche y que no conocía la zona, por lo que intentó solicitar el servicio de asistencia de una grúa, pero se quedó sin batería en el teléfono.

G. C.

Como resultado de la actuación, enmarcada dentro de las diferentes labores auxiliadoras que la Comandancia de Almería desarrolla en la provincia, se pudo proceder al rescate y traslado posterior hasta su domicilio, sin que fuera necesaria asistencia sanitaria.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se recomienda no circular por zonas no transitables si no se conoce el terreno, llevar siempre la batería del teléfono cargada o, en su caso, algún sistema de carga para el vehículo cuando se viaje a alguna zona desconocida, establecer antes de iniciar la salida una ruta con un mapa/plano y, además, facilitársela a una tercera persona para que conozca su ubicación.