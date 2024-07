RIIKY y Sergio Contreras, en la Caseta Municipal de Berja

R. I. Berja Jueves, 18 de julio 2024, 18:56 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El joven cantante virgitano RIIKY actuará en el Caseta Municipal de la Feria de Berja 2024 en la noche del viernes 2 de agosto que también contará con un concierto de Sergio Contreras.

A las once y media de la noche comenzará la actuación RIIKY donde interpretará sus temas como 'Pégate' , 'Perreo intenso' o 'BM' y otros temas, aún por desvelar del nuevo álbum 'The World is Mine' cuyo estreno es inminente.

El onubense Sergio Contreras ofrecerá un concierto donde sonarán sus conocidos temas de inspiración electro-latina y reggaetonera pero que no renuncian al flamenco.

El virgitano RIIKY es un joven artista urbano nacido en Berja que se basa en ritmos actuales y antiguos, jugando con el Reggaeton y sus letras pegadizas. Comenzó en la música hace menos de un año y llega a la Feria con un show preparado muy prometedor con artistas invitados y todas sus canciones que próximamente podremos escuchar en las principales plataformas.

RIIKY presenta este viernes 19 de julio su álbum 'The World is Mine' que estará disponible en todas las plataformas y que será dado a conocer en el Pub JJ Lounge Bar el viernes a las doce de la noche.

