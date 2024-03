Semana Santa de Berja, horarios e itinerarios

R. I. Berja Miércoles, 27 de marzo 2024, 16:21 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

MIÉRCOLES SANTO

Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura

Hora de salida: 21:00 horas.

Carrera oficial: 23:45 horas.

Entrada: 01:00 horas.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/Alférez, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/Puente Lozas, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolina, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Buena Fe, C/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, C/ Salvador Dalí, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

JUEVES SANTO

Cofradía del Silencio, Santo Cristo de Cabrilla

Hora de salida: 20:00 horas.

Carrera oficial: 23:00 horas.

Entrada: 00:30 horas.

Itinerario: Parroquia de San Juan Bautista (Benejí), Camino Viejo de Benejí, C/ Ramón y Cajal, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caridad y la Verónica

Hora de salida: 20:15h

Carrera oficial: 23:00h

Entrada: 23:45h

Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Fuente Toro, c/ Alférez, Carrera de Granada, c/ Gabriel Miró, c/ San Quintín, Plaza De San Pedro, Placetilla de las Monjas, c/ Pardo, c/ Agua, Paseo de Cervantes, c/ Carolinas, c/ San Tesifón, c/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, c/ Agua, Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores

Hora de salida: 21:00 horas.

Carrera oficial: 23:50 horas.

Entrada: 01:00 horas.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Plaza de San Pedro, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Cura Antonio Martín, C/ Faura, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

VIERNES SANTO

Santo Via Crucis Stmo. Cristo de la Expiración

Hora de salida: 11:00 horas. Itinerario: Parroquia de la Anunciación, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Pardo, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Buena Fe y Parroquia de la Anunciación.

Hermandad del Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de la Soledad y San Juan de la Palma

Hora de salida: 20:00 horas.

Carrera oficial: 22:30 horas.

Entrada: 23:30 horas.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Salvador Dalí, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Plaza de la Cruz, C/ Teniente Joya, C/ Humilladero, C/ Arévalos, Placeta de la Saliva, C/ Marqués de Iniza, C/ Rosal, C/ Alcántara, C/ Doctor Caba, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución, Parroquia de la Anunciación.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Mayordomía de Jesús Resucitado

Hora de salida: 10:00 horas.

Carrera oficial: 12:30 horas

Hora de entrada: 14:00 horas

Itinerario: Casa de Hermandad de la Cofradía de la Borriquita (Alcaudique), c/ Santa Muña, c/ El Prado, c/ Cuesta de la Fuente, c/ Juan Manuel Ramos Vallecillos, Avenida José Barrionuevo Peña, c/ Manuel Salmerón, CARRERA OFICIAL, c/ Agua, c/ Buena Fe, c/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, c/ San Quintín, Plaza San Pedro, c/ San Quintín, c/ Gabriel Miró, c/ Alférez, c/ Fuente Toro, c/ Goya, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.