El temporal obliga a suspender la búsqueda del desaparecido en Berja

No hubo suerte en la batida organizada ayer en Berja para tratar de dar con Manuel Agustín G. C., vecino del municipio al que se ... le perdió la pista hace una semana. Decenas de virgitanos participaron en la jornada de búsqueda, que, no obstante, tuvo que suspenderse tras varias horas debido a la alerta por el temporal en toda la provincia. Además, el viento y la lluvia de las últimas semanas ha afectado al terreno de montaña en el que se intenta localizar a este vecino, lo que hacía más complejo desplazarse por el entorno montañoso.

«Era una persona que conocía muy bien el terreno», apuntó en declaraciones a medios de comunicación José Pedro Fernández, coordinador de Protección Civil que ayer formaba parte del dispositivo organizado en el municipio almeriense. Este cuerpo, junto a la Guardia Civil coordinaron el operativo.

Manuel, de 59 año de edad, fue visto por última vez el pasado 7 de febrero, cuando vestía un pantalón largo vaquero o tejano azul oscuro y una camisa a cuadros de manga larga con un chaleco acolchado. Mide 1,80 de estatura y pesa unos 60 kilogramos. Su desaparición mantiene en vilo al municipio, cuyo ayuntamiento llamó a la población a participar como voluntarios en la infructuosa batida de ayer.

La Guardia Civil, por su parte, ha abierto una investigación en torno a esta desaparición y ya ha efectuado el registro de la vivienda del desaparecido.