Adra

Vecinos participantes en la búsqueda del desaparecido en Berja. R. I.

El temporal obliga a suspender la búsqueda del desaparecido en Berja

Decenas de vecinos acuden a la batida para localizar a Manuel G. C., cuyo domicilio ha sido registrado por la Guardia Civil, que ya ha abierto una investigación

A. A.

Almería

Sábado, 14 de febrero 2026, 22:03

No hubo suerte en la batida organizada ayer en Berja para tratar de dar con Manuel Agustín G. C., vecino del municipio al que se ... le perdió la pista hace una semana. Decenas de virgitanos participaron en la jornada de búsqueda, que, no obstante, tuvo que suspenderse tras varias horas debido a la alerta por el temporal en toda la provincia. Además, el viento y la lluvia de las últimas semanas ha afectado al terreno de montaña en el que se intenta localizar a este vecino, lo que hacía más complejo desplazarse por el entorno montañoso.

