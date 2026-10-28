La XXVI ExpoBerja-Alpujarra llega este fin de semana con más de 40 empresas

ExpoBerja-Alpujarra llega a su edición número veintiséis y se celebrará del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre en el CUM. La ... feria contará con más de cuarenta stands de comercio, artesanía, gastronomía, servicios y entidades, además de atracciones infantiles y un tren turístico disponible el sábado, el domingo y el lunes.

La programación incluye talleres y animación para los más pequeños, un desayuno para mayores, conciertos y espectáculos musicales, un desfile de moda infantil, un concurso de disfraces de Halloween y una actividad formativa sobre cómo actuar en situaciones de emergencia a cargo de Miguel Assal. El lunes, a las 18:30 horas, se celebrará un homenaje a empresarios y comerciantes jubilados.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha señalado que «los productos Sabores Almería también estarán presentes en la cita, y ha agradecido al Ayuntamiento de Berja y a Acehber su colaboración». Carlos Sánchez ha destacado que además de las delicias agroalimentarias también habrá «actividades para los más pequeños, para los mayores y para quienes simplemente quieren pasear, comprar y disfrutar de los productos de la comarca y de la provincia».

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha destacado que «esta feria ha conseguido consolidarse gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, Acehber, los expositores y todas las personas que año tras año apuestan por participar. Queremos que vecinos y visitantes disfruten de la programación, conozcan nuestros productos y establecimientos y encuentren en la ExpoBerja un punto de encuentro para toda la Alpujarra».

El concejal de Comercio, Rafael Villegas, ha señalado que se ha preparado «esta nueva edición de ExpoBerja-Alpujarra con mucha ilusión y con el objetivo de seguir ofreciendo una feria atractiva tanto para los expositores como para el público. Durante estos días vamos a contar con una amplia representación comercial y empresarial, acompañada de actividades como Halloween que harán que el recinto tenga vida durante toda la jornada».

XIX Ruta de la Tapa de Berja

De forma paralela, la XIX Ruta de la Tapa de Berja se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre en 16 establecimientos: diez bares y restaurantes del Grupo 1, tres del Grupo 2 y tres pastelerías de tapa dulce.

Para que el tapa-voto sea válido deberá llevar el sello de, al menos, siete establecimientos del Grupo 1, dos del Grupo 2 y dos de tapa dulce, y depositarse en la urna situada en el stand del Ayuntamiento de Berja en la feria. La urna se cerrará el lunes 2 de noviembre a las 17:30 horas y el sorteo y la entrega de premios se celebrarán ese mismo día a las 19:00.

Entre los participantes en el sorteo hay un viaje valorado en 600 euros para los tapa-votos completos, una tablet entre todos los válidos, y vales de consumición de entre 50 y 150 euros, además de un lote de regalos de Apicultura Peña. Se entregarán también premios a las mejores tapas saladas y dulces, por votación del público y del jurado, y un premio a la mejor tapa saludable. Toda la información de la feria y de la ruta está disponible en www.expoberja-alpujarra.es.