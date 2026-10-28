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La XXVI ExpoBerja-Alpujarra llega este fin de semana con más de 40 empresas

La feria reunirá en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Berja comercio, artesanía y producto local

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La XXVI ExpoBerja-Alpujarra llega este fin de semana con más de 40 empresas

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Almería

ExpoBerja-Alpujarra llega a su edición número veintiséis y se celebrará del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre en el CUM. La ... feria contará con más de cuarenta stands de comercio, artesanía, gastronomía, servicios y entidades, además de atracciones infantiles y un tren turístico disponible el sábado, el domingo y el lunes.

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