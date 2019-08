abriel Montes y Valeriano Sánchez presentan su obra en la casa de Los Moya Laujar, Blanca y Azul es el nombre del trabajo M. TORRES LAUJAR Martes, 20 agosto 2019, 17:10

La casa palacio de Los Moya ha acogido su primer acto público. Se trata de la presentación de Laujar Blanca y Azul, la obra que han confeccionado el historiador Valeriano Sánchez y el fotógrafo Gabriel Montes, antiguo propietario de la casa palaciega con su familia.

Editado por el Ayuntamiento de Laujar de Andarax, el libro incluye prólogos Dulce Valverde y Mariquina Ramos. También cuenta con la colaboración de Miguel Montes, que aporta varias fotografías aéreas de la localidad. Laujar Blanca y Azul ofrece al lector 148 páginas con 520 fotografías de diferentes espacios y estampas laujareñas. Se complementan con 12.097 palabras en una edición de máxima calidad, según expuso Montes durante la presentación. El fotógrafo puso de relieve la relevante aportación de Valeriano Sánchez. «Entendiendo mi labor desde el punto de vista visual, y la de Valeriano desde el punto de vista de sus amplios conocimientos de la arquitectura, historia, costumbres, etcétera», dijo.

Por su parte, Sánchez también destacó la complicidad entre ambos para trabajar de la mano en el proceso de creación de la obra. «Traté de ver lo mismo que apreciaba Gabriel con sus imágenes añadiéndole el valor que le podemos dar al patrimonio, ya que valorarlo y conocerlo se convierte en la mejor forma de defenderlo», reconoció el también miembro e la Academia Andaluza de la Historia.

La presentación de la obra, no obstante, corrió a cargo del poeta y pedagogo José Tuvilla. «Uno de los valores que encierra esta obra reside en atesorar en sus páginas la esencia misma de Laujar. Este libro tiene la capacidad de mostrar y demostrarnos que la emoción puede transmitirse. Ese sentimiento hondo no deja lugar para el olvido porque revela y desvela una particular cosmovisión del mundo, el mito y la realidad de un pueblo que vive entre el azul del cielo y el blanco de las nubes y de la nieve, abierto a otros horizontes y sujeto a su tierra», expuso durante el acto, al que acudieron vecinos, amigos y familiares.

La puesta de largo de la casa palacio y la presentación en sociedad del libro tuvo lugar el pasado lunes con la presencia del presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, que definió la obra como «un tesoro». «Es una joya que sirve como una exhaustiva guía para cualquier persona que quiera conocer Laujar. Nos ofrece un completo paseo por este municipio desde el punto de vista del patrimonio, de la gastronomía, del tejido empresarial, tradiciones, historia, etcétera», resumió acompañado por la alcaldesa de Laujar, Almudena Morales.