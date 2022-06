El PP 'acaricia' la alcaldía de Dalías Francisco Lirola, sobre su posible investidura: «No me veo como alcalde, porque aún tenemos un alcalde que no ha dimitido oficialmente, pero tampoco lo descarto»

La corporación municipal del Ayuntamiento de Dalías podría dar un vuelco a menos de un año de finalizar la presente legislatura. La marcha al grupo mixto de Cristina Gómez, primer teniente de alcalde del gobierno de coalición formado por PSOE e IU, y la pérdida de mayoría absoluta para gobernar se saldó la semana pasada con la renuncia del alcalde, Francisco Giménez, y del edil de Agricultura, Salvador Páez. Una situación que acercaría al PP, la lista más votada en las elecciones municipales de 2019, a tomar las riendas de la Casa Consistorial.

Presentada por escrito en el consistorio daliense, la renuncia del primer edil no se hará efectiva hasta la sesión plenaria extraordinaria convocada para el 20 de junio. Si las previsiones se cumplen, deben tomar posesión dos nuevos miembros de la candidatura socialista. Constituida la nueva corporación municipal, se tendría que someter a votación la elección del alcalde. Actualmente hay tres ediles del PSOE, dos de IU, cuatro del PP, uno de Cs y uno del grupo mixto. «Si se produjera esta circunstancia, el PP presentará a su candidato, que seré yo», avanzó a IDEAL Francisco Lirola, líder de los populares dalienses. «De momento no me veo como alcalde, porque aún tenemos un alcalde que no ha dimitido oficialmente, pero tampoco lo descarto llegada la circunstancia», afirmó. «Aunque la situación sea compleja, los vecinos de Dalías deben saber que el Partido Popular está aquí para trabajar por ellos», añadió en declaraciones a este periódico.

Lirola se mostró muy crítico con la situación política actual de Dalías. «El equipo de gobierno tiene el municipio paralizado desde hace muchos meses: entre renuncias, faltas de presupuesto, decisiones aplazadas y ahora con una dimisión, la que el alcalde ha presentado en el registro, que se prolonga en el tiempo», apunta en alusión a las intenciones iniciales del alcalde de dimitir, que posteriormente desmintió tras el abandono de la teniente de alcalde y que finalmente ha materializado con la presentación de su renuncia.

Pleno ordinario

Dalías celebró el pasado viernes un pleno de carácter ordinario, el que se celebra cada tres meses. Presidido por Francisco Giménez y con un miembro del equipo de gobierno en el grupo mixto, las votaciones ya fueron diferentes. Los populares lograron sacar adelante varias iniciativas como la convocatoria de un pleno al mes, la disolución de la junta de gobierno local para que sea el alcalde quien tome las decisiones por decreto con el fin «agilizar» trámites y la contratación de una auditoría que evalúe el funcionamiento del servicio de recogida de basura.

Por otra parte, los populares preguntaron al alcalde por su renuncia y este emplazó dar cuentas en el próximo pleno, que será el próximo lunes.