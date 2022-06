El alcalde de Dalías informa al pleno de su dimisión sin dar explicaciones públicas

«Se levanta la sesión». Estas fueron ayer las últimas palabras pronunciadas por Francisco Giménez en el salón de plenos del Ayuntamiento de Dalías como miembro de la corporación municipal. El regidor daliense optó por no dar más explicaciones sobre su marcha en una sesión plenaria de carácter extraordinario convocada con un solo punto en el orden del día: su renuncia como máximo representante institucional de la Casa Consistorial.

Giménez, que alegó «problemas personales» en el escrito presentado, no hizo declaraciones públicas al respecto. El pleno apenas duró un minuto, el tiempo empleado en dar cuenta de su renuncia. Su dimisión llega poco después de la salida de su teniente de alcalde, Cristina Gómez, del gobierno de coalición -formado por PSOE e IU- para integrar el grupo mixto. También de la renuncia de su edil de Agricultura, Salvador Páez, por «problemas personales». Resquebrajada la mayoría absoluta y a menos de un año para agotar la legislatura, Giménez dice adiós al sillón de alcaldía. Un cargo que ocupa desde 2015, cuando pactó con IU para dirigir las riendas del Ayuntamiento de Dalías. Pacto que renovó en las últimas elecciones municipales, celebradas en 2019, cuando la candidatura del Partido Popular logró ser la lista más votada.

Se abre ahora una nueva etapa política en Dalías. El próximo pleno, cuya fecha aún está por concretar, servirá para constituir la nueva corporación municipal y elegir a su sustituto. Mientras tanto, Francisco Gómez (IU) ocupará el cargo de manera accidental.

«Ilusión y ganas» en el PP

Constatada en pleno la dimisión del alcalde, el Partido Popular de Dalías ya ha comenzado las «conversaciones» con el resto de los grupos políticos con representación municipal para que Francisco Lirola -líder de la oposición y portavoz del Grupo Municipal Popular- sea envestido alcalde de Dalías. En declaraciones a IDEAL, Lirola no ocultó ayer sus «ganas e ilusión» por empezar a «trabajar por Dalías y por todos los dalienses» desde el área de Alcaldía. «El PP va a hablar con todos los grupos políticos para presentar su candidatura y trabajar por el pueblo en lo que queda de legislatura y sentar también las bases de la próxima», afirmó. «Estamos ilusionados, sin echar campanas al vuelo, pero dispuestos a estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que no será fácil, son muchos los retos. No tenemos ni presupuestos municipales aprobados», lamentó.

El Grupo Municipal Popular, junto a Lirola, está formado por Ezequiel Góngora, María Dolores Gómez y María Gádor Fernández. Su prioridades al frente del consistorio daliense será mejorar los servicios públicos «y que el ciudadano se sienta atendido». En otro orden de asuntos, urge organizar el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que en esta edición tiene su sede en Dalías, y las fiestas en honor al Santo Cristo de la Luz. Se celebrarán, respectivamente, a mediados de agosto y de septiembre.

Sobre las causas que han motivado la dimisión del alcalde de Dalías, los populares se mantienen al margen: «No entramos en valoraciones ni en sus líos partidistas, ni en las dimisiones ni en las divisiones internas». «Personalmente le deseamos lo mejor para él y para su familia», sentenció el edil del Partido Popular.