El alcalde de Fuente Victoria dimite

El alcalde de Fuente Victoria, José Manuel Montero, dimite. El máximo representante institucional de la única entidad local autonóma de la provincia de Almería ha presentado su renuncia «por motivos de carácter laboral y ético». Profesor interino de Geografía e Historia, el regidor necesita concentrar todo su tiempo en opositar para conseguir una plaza de funcionario. Ocupará su puesto Rosa Ginés, teniente de alcaldía desde junio de 2019.

En una comparecencia pública que ha difundido través de las redes sociales del consistorio vitorino, Montero ha pedido a sus vecinos «respeto y comprensión» ante una decisión que ha tildado de «dura, madura y personal». «Se trata de luchar por mi plaza de funcionario, de ganar un futuro que me permita seguir avanzando, abrir nuevas puertas y construir la vida que quiero», ha explicado en una intervención en la que estuvo acompañado por la que será su sucesora y por Valentín Martín, alcalde Fondón, ayuntamiento matriz de Fuente Victoria.

El edil socialista ha defendido su labor como docente, «es mi trabajo, es de lo que vivo», y ha reconocido que sus obligaciones como alcalde le han obligado a renunciar a convocatorias de empleo público «por ser imposible compatibilizar trabajo, ayuntamiento y preparación de oposiciones». Montero ha matizado que la Junta de Andalucía, siguiendo las instrucciones de la Unión Europea y del Gobierno de España, convocará oposiciones en 2023 y 2024 «para hacer funcionarios de carrera a un porcentaje muy alto de personal interino como yo». «Debo asumir que no puedo permitirme el lujo de renunciar a ellas», ha añadido.

En este contexto, ha apuntado que su actual destino como profesor de Geografía e Historia «está lejos de Fuente Victoria». «Quiero ser honesto conmigo mismo, con mi cargo y con mi pueblo. Hoy asumo la responsabilidad de irme cuando me es imposible seguir trabajando, luchando y atendiendo las necesidades de mis vecinos como hasta ahora lo he hecho», ha afirmado. «Mi tiempo lo consume mi trabajo, la distancia y la preparación de las oposiciones», ha apostillado con sinceridad.

Rosa Ginés, su sucesora

Pese a haber tomado «una de las decisiones más difíciles» de su vida, el aún alcalde de Fuente Victoria ha dicho que se va «con la cabeza alta por todo lo conseguido» y con la tranquilidad de dejar Fuente Victoria «en las mejores manos». Rosa Ginés se convertirá en la primera mujer que toma el bastón de mando en la entidad local autónoma. Montero ha asegurado confiar en su «talento, sensibilidad, honestidad y valentía». «Rosa tiene tanta culpa como yo de lo que dejo y de lo que está por venir», ha apuntado.

Por último, ha agradecido al alcalde de Fondón su «apoyo, compromiso y dedicación» y a los trabajadores municipales «por lo compartido y lo que me habéis ayudado». También ha tenido palabras de agradecimiento para los alcaldes de la comarca y para la plataforma de entidades locales autónomas de Andalucía. «Hemos pasado casi de desaparecer a estar más vivas que nunca», ha dicho. Sus últimas palabras, para sus vecinos: «Vuelvo a la calle de donde salí. Orgulloso y satisfecho de haber servido bien. Vuelvo a ser un vecino más, agradecido por todo lo que he podido vivir por un pueblo que me ha manifestado su apoyo, cariño y lealtad siempre».

Balance

José Manuel Montero asumió las riendas del Ayuntamiento de Fuente Victoria el 15 de junio de 2019. Fue «un sueño cumplido», según ha reconocido en su despedida pública. Una intervención que ha aprovechado para hacer balance. En su intento por hacer «algo diferente y referente», se ha logrado el mayor presupuesto municipal de Fuente Victoria en toda su historia, se ha adecuado el 80 por ciento de la red de caminos rurales, el carril bici y los jardines de la Reina de los Ángeles «está a punto de iniciarse» y la avenida Fernando Hita también se ha renovado.

Se han preparado seis viales, se ha conseguido el primer cajero automático y se ha rehabilitado el antiguo pósito, que está a la espera de ser amueblado para convertirlo en alojamiento rural. Montero también ha hecho alusión a la reforma de dos plazas públicas, a la iluminación de Navidad, a la programación cultural y de ocio de Fuente Victoria y a cuatro proyectos importantes que ya están redactados: la renovación de la calle Barco, la instalación de un punto limpio, la rehabilitación del Palacio del Rey Chico y la ampliación de la residencia de mayores.

Después de tres años y medio de gestión municipal y una inesperada pandemia, para Montero la calificación es de «sobresaliente».