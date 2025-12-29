Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alcaldesas 'inocentes' por un día en Fuente Victoria

La localidad alpujarreña celebró el domingo, por vez primera, su tradicional 'inocentada' con mujeres al mando

M. C. Callejón

Almería

Lunes, 29 de diciembre 2025, 23:06

Comenta

Fuente Victoria ha celebrado este fin de semana una tradición de lo más peculiar. Coincidiendo con el 28 de diciembre, en el que se conmemora ... el Día de los Santos Inocentes, la entidad local autónoma volvió a recuperar una de sus festividades más ancestrales, los Alcaldillos. Y lo hizo, además, por primera vez en su historia, con las mujeres como protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ofertón de Aldi: rebaja la baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero
  2. 2 Segundo día de cortes en la carretera de Sierra Nevada: «Teníamos reserva en el parking y no podemos entrar»
  3. 3 Nuevo cambio de tiempo en Granada: este día regresa la lluvia con un subidón térmico
  4. 4 Estos son los pensionistas que recibirán una carta de la Seguridad Social en enero
  5. 5 Se presenta voluntariamente en el cuartel y acaba detenido por atracar una gasolinera en Albolote
  6. 6

    La lluvia abundante y la suciedad arrastrada desbordó el arroyo de Íllora por el que cruzó Adrián
  7. 7 Sorprenden a cuatro menores cuando hacían una fogata de madrugada en la muralla Zirí
  8. 8

    Denuncian el intento de okupación del carmen donde murió el poeta Narzeo Antino
  9. 9 Descubren en el Área Metropolitana un laboratorio que preparaba y distribuía cocaína
  10. 10

    373 estudiantes comerán gratis en las sedes de los comedores de la UGR

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alcaldesas 'inocentes' por un día en Fuente Victoria

Alcaldesas &#039;inocentes&#039; por un día en Fuente Victoria