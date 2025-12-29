Alcaldesas 'inocentes' por un día en Fuente Victoria

Fuente Victoria ha celebrado este fin de semana una tradición de lo más peculiar. Coincidiendo con el 28 de diciembre, en el que se conmemora ... el Día de los Santos Inocentes, la entidad local autónoma volvió a recuperar una de sus festividades más ancestrales, los Alcaldillos. Y lo hizo, además, por primera vez en su historia, con las mujeres como protagonistas.

«Fue un día muy especial para Fuente Victoria. No solo porque celebramos una de nuestras tradiciones más antiguas y queridas, sino porque hicimos historia. La fiesta de los Alcaldillos forma parte de nuestra identidad desde hace siglos. Ha pasado por épocas difíciles, por prohibiciones, por momentos de escasez y de olvido, pero siempre ha resistido gracias al cariño y al empeño de nuestro pueblo», ha manifestado a IDEAL su alcaldesa, Rosa Ginés Dueñas.

Pero, además, ha explicado, «dimos un paso más en esa historia». Y es que, por primera vez, los alcaldillos, esos personajes que por un día toman el poder en el pueblo, fueron mujeres.

María Dolores Amo López y Mari Ángeles Medrano Bedman tomaron posesión «como símbolo de un pueblo que respeta sus tradiciones, pero que también sabe avanzar, incluir y reconocer a todas las personas que lo forman», ha defendido la primera edil que, de manera simbólica y durante solo una jornada, prescindió del bastón de mando para cedérselo a las nuevas gobernantas locales, que no dudaron en perseguir y meter en una cárcel metafórica a quienes se negaron dar limosna a las ánimas benditas del purgatorio.

«Este acto no rompe con la tradición: la engrandece. Porque las tradiciones que no evolucionan se apagan, y las que se adaptan siguen vivas generación tras generación», ha defendido.

«Queridas alcaldillas, asumisteis un papel simbólico, festivo y representativo, llevando sobre vuestros hombros la alegría de este día y el orgullo de un pueblo pequeño, pero con una historia enorme. Quedáis unidas para siempre a la historia de Fuente Victoria», ha declarado la alcaldesa de Fuente Victoria, que ha valorado que, a pesar de las inclemencias del tiempo, la cuadrilla de ánimas pudo recorrer el pueblo con sus coplillas, y los vecinos, participar en las migas solidarias organizadas por el Ayuntamiento, a las que siguió el tradicional baile de pujas.

«Pudimos visitar varias casas con las ánimas, compartir momentos entrañables y disfrutar de un rato de convivencia con los vecinos y vecinas del pueblo en el baile de pujas, manteniendo viva una celebración que es encuentro, memoria y comunidad», ha aseverado, además de agradecer a la mayordomía de la Reina de los Ángeles y del Santo Cristo del Consuelo su colaboración con la barra para recaudar fondos destinados a la restauración de la imagen de la patrona de Fuente Victoria.