Alcolea se consagra al Sagrado Corazón de Jesús en una jornada histórica para el municipio

El domingo 14 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de los alcoleanos. A las 19.30 horas, en el Cerro ... de la Cruz, tuvo lugar la solemne consagración del pueblo al Sagrado Corazón de Jesús, en el marco de una multitudinaria celebración que reunió a numerosos fieles de la localidad y de pueblos cercanos.

El acto tuvo lugar junto al nuevo monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, erigido recientemente en este emblemático enclave del municipio alpujarreño.

La eucaristía, presidida por el párroco, Manuel Jesús Piedra Giménez, comenzó con la bendición del monumento y fue solemnizada por el coro parroquial, que había preparado los cantos con mucho cariño para este día.

Tras la celebración eucarística, se expuso solemnemente el Santísimo Sacramento. En nombre de todos los feligreses, el párroco realizó el acto de consagración de Alcolea al Sagrado Corazón de Jesús, «poniendo al pueblo y a sus habitantes bajo la protección y el amparo del Corazón de Cristo», tal y como ha informado a IDEAL el sacerdote.

A continuación, desde el mirador impartió la bendición con el Santísimo a todos los presentes. La celebración concluyó con unas palabras de agradecimiento por parte del párroco a todas las personas que, «con sus aportaciones económicas, su trabajo y su dedicación, han hecho posible la realización de este proyecto».

Expresó, asimismo, su reconocimiento al Ayuntamiento de Alcolea por su colaboración y entusiasmo desde el inicio de esta iniciativa, «que ya forma parte de la historia del municipio».

Hito religioso

La consagración de Alcolea al Sagrado Corazón de Jesús supone un hito para la vida religiosa del pueblo y deja como legado visible el monumento que, desde el Cerro de la Cruz, recordará a las generaciones presentes y futuras esta jornada de fe, unidad y esperanza.

Esta jornada ha sido, no en vano, «el culmen de un intenso camino espiritual vivido por la parroquia durante todo el curso pastoral. A lo largo de estos meses, los fieles han participado en diversas actividades formativas y momentos de oración ante el Santísimo Sacramento, preparándose para este importante acontecimiento de fe», ha detallado Piedra Giménez.

Como preparación inmediata, del 9 al 11 de junio, se celebró un solemne triduo en honor al Sagrado Corazón de Jesús cuyas predicaciones corrieron a cargo de los reverendos Raúl del Águila Gázquez, párroco de Dalías y Celín; Francisco Hidalgo Rivas, párroco de Monturque y Moriles, de la diócesis de Córdoba; y Juan Daniel López Fernández, párroco de Santa María del Viso, en La Mojonera.

El centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad se hizo también presente el jueves, cuando se realizó una oración en la parroquia y los alumnos del colegio ofrecieron un dibujo con una petición, que se puso a los pies del monumento el día de la consagración.