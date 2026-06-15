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Alcolea se consagra al Sagrado Corazón de Jesús en una jornada histórica para el municipio

El monumento ha sido erigido en el Cerro de la Cruz y desde el domingo bendice a todo el pueblo y sus habitantes

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Alcolea se consagra al Sagrado Corazón de Jesús en una jornada histórica para el municipio

Marcos Tárraga

Almería

El domingo 14 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de los alcoleanos. A las 19.30 horas, en el Cerro ... de la Cruz, tuvo lugar la solemne consagración del pueblo al Sagrado Corazón de Jesús, en el marco de una multitudinaria celebración que reunió a numerosos fieles de la localidad y de pueblos cercanos.

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Alcolea se consagra al Sagrado Corazón de Jesús en una jornada histórica para el municipio

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