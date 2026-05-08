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La Alpujarra Almeriense acoge desde hoy el II Certamen Internacional de Tunas

Esta edición cuenta con tunas invitadas que vienen de diferentes puntos del país y de Europa

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La Alpujarra Almeriense acoge desde hoy el II Certamen Internacional de Tunas

El II Certamen Internacional de Tunas de la Alpujarra Almeriense arranca este viernes con diferentes actividades en Rágol y se prolongará hasta mañana sábado, que ... se celebrará en Laujar del Andarax. Esta cita está organizada por la Tuna Femenina Universitaria de Almería y en esta edición se contará con diferentes tunas invitadas de otros puntos del país y de Europa.

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La Alpujarra Almeriense acoge desde hoy el II Certamen Internacional de Tunas

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