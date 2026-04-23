La Alpujarra fortalece su tejido social con la IV Feria de Asociaciones en Almócita

El municipio de Almócita acogerá el próximo 31 de mayo la IV Feria de Asociaciones de La Alpujarra, una cita que continúa la línea de ... las ediciones celebradas en Instinción (2023), Alboloduy (2024) y Yegen (2025), todas ellas con el respaldo de sus respectivas diputaciones.

La iniciativa nació con tres objetivos principales: fomentar el intercambio de experiencias entre asociaciones y ciudadanía, tejer una red de contactos y colaboraciones que refuerce la identidad comarcal y recuperar la participación tras el parón provocado por las restricciones de la pandemia de la COVID-19.

Según la organización, el balance de las tres primeras ediciones confirma el éxito del proyecto, que ha contribuido a reactivar el tejido asociativo de La Alpujarra. A pesar de las dificultades derivadas de la dispersión geográfica —con desplazamientos que en algunos casos superan las dos horas en coche—, la feria ha evidenciado el interés de las asociaciones por darse a conocer más allá de sus entornos habituales.

El funcionamiento del evento se articula en torno a stands individuales donde cada colectivo expone sus trabajos, cuya venta supone en muchos casos un apoyo económico para sus actividades. Además, se habilita un espacio común junto a las carpas para la celebración de charlas y talleres en intervalos de media hora. Las asociaciones pueden optar por desarrollar estas actividades en dicho espacio o en sus propios stands, sin que exista obligación de hacerlo. También participan colectivos sin stand propio, bien mediante actividades en el espacio común o simplemente como visitantes.

Desde la organización se considera que este modelo es replicable y conveniente, dado que combina beneficios evidentes con costes reducidos. En este sentido, desde Partido Verde se ha instado al Ayuntamiento de Almería a impulsar una Feria Anual de Asociaciones en la ciudad. A su juicio, conocer el trabajo y las necesidades del tejido asociativo resulta clave para afrontar retos sociales futuros, ya que su labor incide directamente en ámbitos como la solidaridad, la salud mental o la economía social.