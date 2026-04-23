Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Alpujarra fortalece su tejido social con la IV Feria de Asociaciones en Almócita

El encuentro impulsa la colaboración entre colectivos, refuerza la identidad comarcal y evidencia la recuperación del tejido asociativo tras la pandemia

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 23 de abril 2026, 13:26

Comenta

El municipio de Almócita acogerá el próximo 31 de mayo la IV Feria de Asociaciones de La Alpujarra, una cita que continúa la línea de ... las ediciones celebradas en Instinción (2023), Alboloduy (2024) y Yegen (2025), todas ellas con el respaldo de sus respectivas diputaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La DANA amenaza a Granada con tormentas, lluvias de barro, granizadas y reventones
  2. 2

    Gran despliegue de la Policía Nacional en Norte: dos unidades especializadas y helicóptero
  3. 3 Manolo Lama disfruta de «la mejor chuleta de su vida» en un asador de Granada
  4. 4

    Gran despliegue de la Policía Nacional en Norte: dos unidades especializadas y helicóptero
  5. 5 Alerta sanitaria por el riesgo para pacientes de un medicamento para la ansiedad
  6. 6

    El cambio normativo que ha obligado a rehacer miles de nóminas en Granada
  7. 7 Diez detenidos y 3.000 kilos de hachís incautados en la mayor operación contra el narcotráfico desde lanchas en Granada
  8. 8 La empresa que ofrece 300 puestos de trabajo «en un solo día»
  9. 9 Noventa empresas buscan 1.800 trabajadores en la Feria de Empleo de Granada
  10. 10 La Guardia Civil pide colaboración para localizar a Antonio Santiago, acusado de un crimen y huido desde hace casi un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Alpujarra fortalece su tejido social con la IV Feria de Asociaciones en Almócita

La Alpujarra fortalece su tejido social con la IV Feria de Asociaciones en Almócita