La Alpujarra se prepara para el II Encuentro de Turismo Activo, que aúna naturaleza, deporte y sostenibilidad Se celebrará del 3 al 5 de octubre y promete tres días de inmersión en los paisajes de Berja, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Paterna del Río y Bayárcal

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:47

La Diputación de Almería ha presentado este miércoles la próxima edición de Naturalpujarra 2025, el II Encuentro de Turismo Activo, que pretende reafirmar el compromiso de la provincia con el turismo de naturaleza, la vida saludable y la sostenibilidad.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha sido la encargada, junto al coordinador de este proyecto, de desgranar los detalles de un programa que cuenta con la implicación de los ayuntamientos de Berja, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Paterna del Río y Bayárcal, que han estado representados por alcaldes y concejales.

Este encuentro, que se celebrará del 3 al 5 de octubre, promete tres días de inmersión en los impresionantes paisajes de la Alpujarra almeriense, combinando actividades de turismo activo con un fuerte componente medioambiental y de bienestar.

El viernes 3 tendrá lugar la recepción y check-in de los participantes en alojamientos de Laujar de Andarax, Fondón y Benecid, a partir de las 17 horas; y, a las 19.30 horas, salida en autobús desde Laujar de Andarax hacia Berja.

A las 20 horas, tendrá lugar la presentación oficial del encuentro, así como la conferencia inaugural, en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón. A su término, ágape y degustación de vino, para regresar a las 22.30 horas a los alojamientos.

El sábado 4, jornada de plogging y bienestar, que estará dedicada al senderismo-plogging, una actividad solidaria medioambiental que combinará el deporte con la limpieza de senderos.

Los participantes se distribuirán aleatoriamente por los municipios sede y recorrerán distancias de entre 6 y 8 kilómetros por senderos como el de Monterrey (Laujar), las Minas de Berja, la Acequia del Río (Fondón), Alcolea-El Castillejo, o los Molinos de Bayárcal.

Ya por la tarde, se ofrecerán free tours en Laujar de Andarax y Fondón, y sesiones de yoga, meditación y baño sonoro de gong en la Era de la Villa Turística de Laujar, una experiencia única para conectar con la naturaleza. La jornada concluirá con una actuación musical, a las diez de la noche, en Laujar de Andarax.

El domingo 5 será para aventura y deporte activo. Este último día estará repleto de actividades de turismo activo, con opciones para todos. En Laujar de Andarax, baños curativos del bosque y rutas en BTT; en Fondón, BTT y trail running; en Paterna del Río, barranquismo en un cañón activo y desafiante; en Bayárcal, senderismo por el Puerto de la Ragua, combinando los senderos GR-7, GR-140 y Sulayr; en Alcolea, senderismo por 'Los Pradillos' (PR-A 296); y en Berja, iniciación a la escalada en Vía Ferrata y Marcha Nórdica en el Parque Periurbano de Castala.

El encuentro finalizará a las tres de la tarde con la clausura oficial y un almuerzo en el Salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax.

La diputada María Luisa Cruz ha destacado la importancia de este evento para la promoción del interior de la provincia: «Con el II Encuentro Naturalpujarra, no solo ofrecemos una experiencia inolvidable a los participantes, sino que también ponemos en valor la riqueza natural y cultural de nuestra Alpujarra. Es una oportunidad para desestacionalizar el turismo, atraer visitantes a nuestros pueblos y, al mismo tiempo, concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. La colaboración de los municipios es clave para el éxito de iniciativas como esta, que benefician a toda la provincia».

Asimismo, ha resaltado que este evento aglutina actividades de turismo activo simultáneamente en diferentes municipios a lo largo del fin de semana y se completará con actividades de sensibilización ambiental, actividades culturales y patrimoniales.

El II Encuentro de Turismo Activo Naturalpujarra 2025 es una invitación a explorar la belleza de la Alpujarra almeriense, practicar deporte, contribuir al cuidado del medio ambiente y, sobre todo, «pasar un rato inolvidable».