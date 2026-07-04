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La Alta Alpujarra de Almería se encomienda a la Virgen de Lourdes

Fieles de Laujar de Andarax, Fondón, Alcolea, Fuente Victoria y Paterna del Río han celebrado una peregrinación a esta localidad del Suroeste francés y a Javier y el Cerro de los Ángeles, ya en España

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Uno de los momentos de la peregrinación.

Marcos Tárraga

Almería

Las parroquias de la Alta Alpujarra, que comprenden las comunidades de Laujar de Andarax, Fondón, Alcolea, Fuente Victoria y Paterna del Río, han celebrado esta ... semana una peregrinación a Lourdes, Javier y al Cerro de los Ángeles, guiadas por el sacerdote Manuel Jesús Piedra Giménez.

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