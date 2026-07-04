La Alta Alpujarra de Almería se encomienda a la Virgen de Lourdes

Las parroquias de la Alta Alpujarra, que comprenden las comunidades de Laujar de Andarax, Fondón, Alcolea, Fuente Victoria y Paterna del Río, han celebrado esta ... semana una peregrinación a Lourdes, Javier y al Cerro de los Ángeles, guiadas por el sacerdote Manuel Jesús Piedra Giménez.

La primera parada del itinerario desarrollado del 28 de junio al 2 de julio ha sido Toledo, donde los peregrinos visitaron el convento de las Hermanas de la Fraternidad, «casa madre de nuestras religiosas», donde tuvo lugar «una emotiva misa de familias, en un ambiente de oración y encuentro».

La segunda etapa llevó a los feligreses hasta Lourdes, donde permanecieron dos días. Entre los momentos más significativos, destacan la celebración de la eucaristía en la Gruta de las Apariciones, el Rosario de las Antorchas y la procesión «acompañada por numerosos enfermos de las distintas hospitalidades, que dejaron una profunda huella espiritual en todos los participantes», tal y como ha explicado a IDEAL el párroco de estas comunidades.

La tercera parada fue en Navarra. Allí visitaron la parroquia de la Anunciación, donde se encuentra la pila donde fue bautizado San Francisco Javier y la basílica en honor a este santo, donde su párroco presidió la santa misa. Ya por la tarde, el grupo conoció el monasterio benedictino de Leyre y tuvo la oportunidad de visitar la ciudad de Pamplona.

En la última jornada de la peregrinación, visitaron el Cerro de los Ángeles, lugar donde España fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús en el año 1919. En la basílica, el reverendo Piedra Giménez presidió la eucaristía que diariamente se celebra a las 12.30 horas; y, posteriormente, los peregrinos visitaron el Convento de las Madres Carmelitas Descalzas y la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, donde se venera a la patrona de la Diócesis de Getafe.

«Han sido unos días de gracia, oración y convivencia fraterna que quedarán grabados en el corazón de todos los peregrinos, fortaleciendo su fe y su compromiso de seguir caminando junto al Señor», ha confiado el sacerdote que guía las almas de los fieles de la Alpujarra almeriense.