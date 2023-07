Las amenazas del presunto asesino a sus vecinos de Dalías: «Cuando lo pille lo voy a abrir en canal»

Nerea Escámez Dalías Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No hay palabras que consuelen ahora mismo al pueblo de Dalías. Caras de desolación y consternación llenaban esta mañana la plaza del Olmo de este pequeño municipio de Almería con unos 4.000 habitantes. Todos querían unirse para mostrar su repulsa por el crimen de María, una vecina y propietaria de un bar que murió a sangre fría por dos puñaladas asestadas por su presunto autor, T.G.S.

Con 55 años, este vecino «problemático» y «conflictivo», era muy conocido entre este pequeño pueblo. Todos lo conocían a la perfección y sufrían sus episodios de amenazas y enfrentamientos casi a diario. Apodado 'El Mancha', este hombre, detenido presuntamente por matar a puñaladas a la víctima a plena luz del día, era el terror de los dalienses.

Este fatal acontecimiento, que ha sido la guinda que muchos vecinos denuncian en redes sociales, lo consideran «inexplicable» por la falta de medidas ante una persona «con antecedentes». De hecho, una de las últimas escenas que protagonizó han quedado grabadas y publicadas por una vecina de Dalías: «Aquí dejo este vídeo para que todo el mundo vea lo que hemos pasado estos meses con este ser despreciable, para que se haga justicia y para que todo el mundo vea lo que ha conseguido al final… que es destrozar a una familia, la misma que luchaba por vivir en paz y no lo han conseguido», expone en la publicación.

Las imágenes, grabadas durante la noche del pasado 21 de julio de 2023 en un domicilio de Dalías, muestran cómo una mujer salió a la calle para coger un objeto de su coche. Entonces, el presunto criminal la asaltó y el resto de familiares salieron para ver qué ocurría. Sin embargo, se fue antes de que llegara la Guardia Civil. Después, volvió y comenzó con las amenazas.

«Cuando lo pille lo voy a abrir en canal y lo voy a hacer morcilla. No me habéis visto venir, igual que no me habéis visto hoy no me vais a ver venir nunca y el día que me harte voy a hacer morcilla con vosotros. Cuando se vengan a dar cuenta van a estar las tripas ahí colgadas», gritaba frente a la vivienda. El presunto autor de la muerte de María vociferaba e insultaba para intimidar a la familia. En el vídeo se escuchaba como una mujer llamó a emergencias y pedía, suplicaba, «que vengan, Trino se llama, dice que nos ha echado un líquido y que nos va a meter fuego».

Pero, el hombre de 55 años increpaba a los vecinos: «Tonto mierda. Sabéis lo que es tener huevos, yo no tengo huevos, ni tengo niños, ni nada. Me da lo mismo, hago morcilla con todos vosotros asquerosos, me voy al talego y le piso la cabeza al Txapote ese como ya se la he pisado antes, yo he estado con el antes en el talego», amenazaba.

Trino, apodado 'El Mancha', no tuvo suficiente y, los vecinos relatan que esa noche subió a la casa de María, su víctima mortal. «Le ofreció dinero a un niño para que le tirase una piedra al coche de la mujer y, también, se fue a un pub a seguir con su guerra. Era una obsesión continua con María con su familia con el pueblo», comenta la autora del vídeo.