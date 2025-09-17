Arranca el operativo para la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías con 60 efectivos y test de alcohol Se realizarán controles de alcoholemia y drogas por parte de la Policía Local, que vigilará permanentemente las dos vías principales por las que se desplazarán los peregrinos

El operativo especial para dar seguridad a los peregrinos que durante los próximos días acuden a Dalías desde la comarca del Poniente, con motivo del Cristo de la Luz, ha arrancado este miércoles con la participación de un total de 60 efectivos entre voluntarios de Protección Civil y Policía Local, que realizarán test de alcohol y drogas a los conductores que pasen por la zona hasta las 7 horas del próximo lunes.

El dispositivo se ha iniciado a las 15 horas para aumentar la vigilancia en todas las vías por las que circulen los peregrinos desde El Ejido hasta Dalías, por lo que a lo largo de los próximos días trabajarán en la zona 24 voluntarios de Protección Civil y 36 agentes de Policía Local de El Ejido, según ha informado el propio cuerpo municipal.

En este sentido, se desempeñarán tareas de vigilancia, seguridad vial, regulación de tráfico y asistencia. Además, este año se contará con el sistema de videovigilancia instalado en el Centro de Coordinación Operativa y el dron con el que cuenta la Jefatura.

De igual modo, se realizarán controles de alcoholemia y drogas por parte de la Policía Local, que vigilará permanentemente las dos vías principales por las que se desplazarán los peregrinos, las carreteras A-358 y AL-3303.

En la confluencia de ambas vías se ha establecido un punto permanente de regulación del tráfico mientras que el segundo se ha instalado a la altura del paso de peatones de la Venta de Pampanico, junto con señalización especial, refuerzo de la iluminación y asistencia sanitaria. El acceso por Los Atajuelos a la A-358 quedará cortado al tráfico a la altura de la Rambla del Bujo.

Desde la Policía Local de El Ejido han pedido «prudencia» a los conductores y el «máximo respeto» a las normas de tráfico en aquellas vías en las que más afluencia de peatones circulen. En este sentido, se ha aconsejado aminorar la velocidad y prestar «total y absoluta atención» a la conducción, evitando distracciones al volante.

En los mismos términos, se ha pedido la colaboración de los peregrinos para que en su travesía hagan uso de un chaleco reflectante, sobre todo en horario nocturno, además de linternas y otros elementos que ayuden a los conductores a que los detecten desde cierta distancia.

«Hagamos entre todos que el operativo discurra con total normalidad y seguridad», han trasladado desde la Policía Local, quienes han recordado que ante cualquier emergencia se puede dar aviso al 112, al 092 y al teléfono de la Policía Local de El Ejido 950485747.