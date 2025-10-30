Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías

El acusado se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel por un delito de asesinato que interesa la acusación particular

E. P.

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:56

Comenta

La Audiencia Provincial de Almería acoge a partir de este viernes el juicio con jurado contra T.G.S., el hombre de 57 años investigado ... por la muerte a puñaladas en plena calle de la propietaria de un pub en Dalías, respecto a la que tenía una orden de alejamiento en vigor por haber intentado prenderle fuego a su local unos meses antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  8. 8 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías

Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías