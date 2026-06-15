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El Ayuntamiento de Dalías publica la convocatoria de subvenciones 2026 para asociaciones y entidades locales

La cuantía total supone un incremento superior al 3% respecto al año anterior, reflejando el compromiso del equipo de gobierno con el fortalecimiento del tejido asociativo y el apoyo a las iniciativas que enriquecen la vida de los vecinos

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Vista aérea de Dalías.

Marcos Tárraga

Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha publicado la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2026 dirigida a asociaciones, colectivos y entidades locales sin ánimo de lucro, ... con el objetivo de seguir impulsando la participación ciudadana y respaldar las iniciativas que contribuyen al desarrollo social, cultural y deportivo del municipio.

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