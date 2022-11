Los ayuntamientos aguardan sus luces de Navidad «sin exigencias» tras el incendio El alumbrado preparado para Fondón se salvó de las llamas, no así el de Fuente Victoria: «La empresa nos ha asegurado que habrá luces»

No hay tiempo que perder. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y cuando aún no se ha repuesto de la sacudida del incendio del pasado sábado, la empresa almeriense Montajes Romar busca debajo de las piedras iluminación de Navidad para poder llevar luz y color a media provincia. Los ayuntamientos afectados consultados por este periódico aguardan con cautela «sin exigencias», convencidos de que habrá decoración navideña en sus calles y plazas llegado el momento.

En el corazón de la Alpujarra, donde se encuentran las naves incendiadas de Romar, el encendido del alumbrado de Navidad se retrasará, según confirmó ayer el alcalde de Fondón, Valentín Martín. Estaba previsto para el día 10 de diciembre en la plaza del pueblo, actualmente en obras. «Hemos contactado con Romar para hablar de la empresa en sí después del incendio, pero no de nuestra decoración. Le estamos dando unos días de margen para que se recomponga después de lo sucedido.», explicó el regidor fondonero. No obstante, la decoración navideña de Fondón concretamente libró de las llamas, según confirmó a IDEAL Adrián Rodríguez, gerente de Romar. Se encontraba en otra nave de la empresa.

Por el contrario, el fuego sí devoró los arcos diseñados para alumbrar la Navidad de Fuente Victoria, tal y como trasladó la propia empresa a Rosa Ginés, su alcaldesa. «El Ayuntamiento de Fuente Victoria se va a adaptar a las luces que nos puedan traer. No le vamos a exigir que nos traigan las luces contratadas sino lo que haya», asegura. A su juicio, es el momento de ser «humanitarios» y «echar un mano para que sigan adelante». «La empresa me ha asegurado que habrá otras luces y Fuente Victoria no se quedará sin iluminación de Navidad. Ni nosotros ni los demás ayuntamientos», añadió la máxima responsable institucional de la única entidad local autónoma de Almería.

Aparente tranquilidad muestran también otros consistorios afectados por el incendio de las naves de Romar, como Rioja o Tabernas. A la espera de concretar las medidas que se tomarán con Montajes Romar, en el ayuntamiento tabernense aseguran que «luces habrá».

Mientras tanto, la empresa eléctrica sigue gestionando el alquiler de material sobrante con otras empresas del sector instaladas en otras provincias. «Salvar la Navidad» es la prioridad, según aseveró su gerente a este periódico tras el incendio. Las causas del incendio que dejó reducido a cenizas la decoración navideña de casi 50 municipios a escasas semanas de las fiestas, 600.000 euros de inversión y una empresa de dos décadas de trayectoria se siguen investigando.