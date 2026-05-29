Balanegra avanza en las obras de emergencia en la Rambla de los Infantes

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, visitó este viernes las obras de emergencia tras los daños por el último ... tren de borrascas en la rambla de los Infantes, en el municipio de Balanegra y que están incluidas dentro del lote 1 de las actuaciones de emergencia del Poniente con una inversión de 2.089.326 euros.

Según explicó el consejero, esta obra dio comienzo el pasado 15 de abril y se está desarrollando «conforme al plazo previsto». Este lote contempla también actuaciones en el río Adra y en la rambla de Balanegra, «con el objetivo de recuperar la capacidad hidráulica de los cauces, reparar infraestructuras dañadas y reducir el riesgo frente a futuras avenidas que puedan venir en los próximos meses de lluvias».

La actuación visitada, «fundamental para la seguridad del sector agrícola en esta zona», se desarrolla en los parajes de Las Alberquillas y Los Llanos de Balanegra hasta la desembocadura de la rambla, incluida dentro del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

Se interviene sobre más de 4,3 kilómetros de cauce y una superficie aproximada de 9,65 hectáreas, en una zona especialmente sensible debido a que las llanuras de inundación se encuentran ocupadas prácticamente en su totalidad por explotaciones agrícolas bajo invernadero.

Retirada de residuos y protección de márgenes

Los trabajos consisten en la retirada de residuos y arrastres acumulados tras las avenidas --principalmente plásticos agrícolas, neumáticos y otros residuos--, la eliminación de cañaveral invasor y vegetación que favorece la formación de tapones durante episodios de lluvias intensas, así como la recolocación de depósitos sedimentarios acumulados en el cauce.

Asimismo, se están desarrollando actuaciones de estabilización y protección de márgenes mediante escolleras, reposición de infraestructuras de canalización y laminación de avenidas, y construcción y reposición de hidrotecnias transversales de corrección hidrológica para mejorar el comportamiento del cauce frente a futuras crecidas.

A su vez, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, que acompañó al consejero en su visita, agradeció a la Junta de Andalucía «la rapidez, la sensibilidad y el compromiso, tanto con los agricultores como con las infraestructuras». Según apuntó, esta actuación supone asegurar los cauces y dar seguridad al sector agrícola.

Obras

Fernández-Pacheco puso en valor la «rapidez» con la que el Gobierno andaluz ha actuado para hacer frente a los daños que las borrascas han provocado en los cauces. Ya se han adjudicado por 98 millones de euros todas las obras que fueron declaradas de emergencia por el Consejo de Gobierno, en dos fases diferentes.

Se han declarado obras de emergencia en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. El conjunto de las actuaciones permitirá actuar en cerca de 400 kilómetros de cauces en unos 60 municipios andaluces y generar alrededor de 2.300 empleos.

Actuaciones en la provincia de Almería

En la provincia de Almería, estas actuaciones suponen una inversión superior a los 3 millones de euros para intervenir en distintos cauces afectados por el último tren de borrascas. Además de las obras en el río Adra y en las ramblas de Balanegra de Infantes, que se incluyen dentro del lote 1, se están desarrollando actuaciones en un segundo bloque, centrado en cauces y tributarios del Levante almeriense y del río Almanzora.

Este segundo lote fue adjudicado por un importe de 1.002.266,27 euros y las actuaciones se desarrollan en los términos municipales de Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Laroya y Macael, incluyendo trabajos en la desembocadura del Río Almanzora, así como en las ramblas de La Zambra y Jucainí y en los ríos Laroya y Macael.