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Balanegra avanza en las obras de emergencia en la Rambla de los Infantes

El consejero de la Junta de Andalucía, Fernández-Pacheco, realiza una visita de la actuación

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Un momento de la visita del consejero a las obras de la Rambla de los Infantes en Balanegra.
Un momento de la visita del consejero a las obras de la Rambla de los Infantes en Balanegra. (IDEAL)

Javier Cortés

Balanegra

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, visitó este viernes las obras de emergencia tras los daños por el último ... tren de borrascas en la rambla de los Infantes, en el municipio de Balanegra y que están incluidas dentro del lote 1 de las actuaciones de emergencia del Poniente con una inversión de 2.089.326 euros.

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