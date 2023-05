Balanegra: dos mujeres, dos candidaturas

María Torres Balenegra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Dos mujeres se disputan la alcaldía del municipio más joven de la provincia de Almería: Nuria Rodríguez y Sara Megías. La primera opta a la reelección al frente del Ayuntamiento de Balanegra bajo las siglas del Partido Popular, gobierna con mayoría aplastante desde 2015 y actualmente es también diputada provincial. La segunda -cabeza de lista por el Partido Socialista- se presenta por primera vez a unos comicios, carece de experiencia política, pero le sobra ilusión y convicción.

Cinco candidaturas concurrieron a las elecciones municipales de 2019, cuando el PP logró hacerse con 10 de los 11 miembros que conforman la corporación municipal. Su principal rival, el PSOE, solamente consiguió un concejal. Ni Vox, ni Cs ni IU obtuvieron entonces respaldo suficiente en esta localidad costera de 3.000 habitantes. Tras aquella diversidad política, la que marcó los últimos comicios, vuelve el bipartidismo a las urnas. Los vecinos de Balanegra solo dispondrán de dos papeletas el 28 de mayo para determinar su voto.

Preguntadas por las motivaciones que llevan a sendas candidatas a ser cabeza de lista, Nuria Rodríguez explica se han ejecutado proyectos «complejos» en los últimos ocho años, como el pabellón de deportes, pero que «quedan muchos por delante». «Hemos sentado las bases de proyectos importantísimos que llegarán a Balanegra en los próximos cuatro años y queremos finalizarlos», señala para justificar su presentación como candidata por tercera vez. «En cuatro años, vamos a tener el pueblo levantado. Van a llegar muchos millones que van a seguir transformando Balanegra», avanza. En su candidatura, le acompaña su equipo de siempre y algunas incorporaciones de personas «jóvenes y comprometidas».

Por su parte, Sara Megías se estrena en política «comprometida con la izquierda», «con vocación de servicio público, de querer ser útil, más que importante». Educadora infantil de profesión, le mueve el «querer escuchar a la gente»: «Sé que puedo hacer muchas cosas, aunque no llegue a ser alcaldesa. La mayoría del PP no me desanima. Mi lema es 'soy yo, soy tú' y entiendo la política como un encuentro. No me gusta la confrontación ni el conflicto». Su número dos es Verónica Álvarez, la que fuera candidata socialista en las pasadas elecciones y única edil del PSOE en la actualidad.

Programa electoral

El lema de la campaña del PP, por su parte, es 'comprometidos con Balanegra'. En su programa electoral, Rodríguez subraya actuaciones como la humanización de la nacional 340 que atraviesa el municipio. «Se le dará seguridad a una vía peligrosa con zonas verdes, carril bici, semáforos, concediendo prioridad al peatón», recuerda. Además, llegarán más de tres millones de euros de los fondos Next Generation para aplicarlos en actuaciones de eficiencia energética.

La actual alcaldesa de la localidad promete ejecutar el nuevo cementerio con un presupuesto de 1.200.000, un proyecto que contará con financiación de la Diputación de Almería. «Ya tenemos los terrenos y los permisos», agrega. Ampliar las instalaciones deportivas al aire libre, crear «un gran parque infantil», construir un campo de fútbol y continuar con los trabajos de abastecimiento y urbanización de calles completa, en líneas generales, la batería de promesas electorales para los próximos cuatro años.

Menos concisa es, en este punto, la candidata socialista. Megías reconocer haber tenido «poco tiempo» para concretar las actuaciones que llevaría a cabo en caso de lograr la alcaldía de Balanegra, pero sí aporta los ejes de su programa. «Queremos desarrollar talleres con la Asociación de Madres y Padres que traten los problemas de salud mental en los procesos educativos. Lo que se hace es insuficiente. El personal debe estar capacitado para detectarlos. Queremos promover talleres de formación en valores para trabajar la detección de adicciones ya abusos, la tolerancia, el respeto a la diversidad, educación medioambiental, etcétera», subraya.

Asimismo, la candidata socialista echa de menos parques saludables y de calistenia que promuevan el deporte en calle en este municipio de costa. «Hay que reacondicionar el campo de fútbol y el parque biosaludable, que se han dejado morir por falta de mantenimiento, y es necesario crear buen rollo en la calle entre los jóvenes. No falta también transparencia en el Ayuntamiento de Balanegra, hay que actualizar el portal para conocer el gasto de forma detallada», lamenta.

Intercambio de impresiones

Consultadas por la opinión que le merece el papel desarrollado por el PP en el gobierno y el PSOE en la oposición durante la presente legislatura, la visión es muy distinta. La actual candidata socialista alaba el talante de Nuria Rodríguez al frente del Ayuntamiento, pero con matices: «Es cercana y está cuando la necesitas, pero hay cosas que requieren más atención». Al respecto, se muestra muy crítica con los trabajos de mantenimiento del colegio y sus escasas zonas de sombra. «Se han hecho cosas bien y la corporación ha mejorado mucho, pero al pueblo le falta vida y trabajar ciertas cosas. Llega el Día de la Mujer y aquí no se hace nada, por ejemplo», concluye con resignación.

Mucho más crítica se muestra la actual alcaldesa. «La oposición en Balanegra está ausente de críticas y de propuestas. Aparece solo dos semanas antes de las elecciones y, al día siguiente, desaparece. El PSOE tiene un solo concejal que va los plenos y punto. Considero que un equipo de gobierno gobierna para todos y que la oposición debería hacer su trabajo, que no es solo criticar, sino también aportar ideas», denuncia sin titubear.

Expectativas

La alcaldía de Balanegra se dirime entre Partido Popular y Partido Socialista. El primero apuesta por Nuria Rodríguez para renovar la mayoría absoluta que atesora desde que es un municipio independiente. «Hace cuatro años ya notamos la ilusión y el apoyo de la gente y creo que se mantiene a día de hoy. Los vecinos de Balanegra han visto que hemos trabajado bien, hemos gestionado una pandemia y confío en ganar de nuevo con mayoría absoluta para poder gobernar en solitario y trabajar con libertad», argumenta. Preguntada también por sus expectativas como candidata por el PSOE, Sara Megías responde: «Quiero llegar a ser alcaldesa y soy realista. Quiero mejorar el resultado de las últimas elecciones y creo que eso es positivo porque quiero colaborar para llevar a cabo proyectos que ayuden al pueblo. También quiero infundir ánimo al PSOE de Balanegra, convocar reuniones para que nuestros vecinos se sientan orgullosos de ser de izquierdas». La última respuesta la tendrá los balanegrenses el próximo 28 de mayo.