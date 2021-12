Bayárcal, el pueblo que lleva desenchufado un mes y medio sin televisión por una tormenta

En la comarca de la Alpujarra almeriense hay un pueblo que, desde hace más de cuarenta días, se encuentra desconectado. Los vecinos de Bayárcal, el municipio perjudicado, apenas pueden ver algún canal en la televisión ya que se produjo una tormenta que causó daños en el repetidor que da la señal a las televisiones de los 300 vecinos.

Una de las vecinas perjudicada es María José Martín, que no puede disfrutar de ver todos los canales en su tele pero, como explica a este periódico, «hay momentos del día», ya que hay veces que sí se pueden ver y otras, que no».

Sin embargo, este problema no le afecta en su rutina diaria ya que recibió, como todos los vecinos, el aviso por parte del Consistorio de Bayárcal de que están «intentando» arreglarlo. Con empatía, María José traslada que «se está resolviendo el tema» porque el problema radica en que «los suministros están muy difíciles, hay que ser comprensibles porque los técnicos y el ayuntamiento están haciendo las cosas como se debe, pero las piezas que faltan todavía no llegan». Asimismo, la vecina de Bayárcal manifiesta que «es cierto que hay problemas, porque es un pueblo pequeño y algunos vecinos se molestan por no tener su televisión funcionando al cien por cien, pero también lo estoy yo, que anoche quería ver una serie en un canal que no se ve y no pude», zanja respecto a la tensa situación.

Respecto al malestar de los bayarqueros o algunos partidos políticos, María José Martín ha expresado que «no es que algunos sí tengan televisión y otros no, es que estamos todos por igual; y de momento tenemos que esperar con este problema y a que lleguen las piezas y se arregle el repetidor, que espero que sea muy pronto».

Ante la falta de material, la vecina del municipio alpujarreño lanza una sugerencia: «Hay que disfrutar de nuestro pueblo, por las noches hay muchos vecinos que se juntan en las calles a jugar a las cartas, al parchís, relacionarse bastante con vecinos, así que, que no tengamos televisión no significa el final del mundo».

Por último, ha querido poner en alza el pueblo de Bayárcal, pues «es un lugar que está sin explotar, es muy bonito y tenemos muchos senderos para las personas que les gusta hacer deporte al aire libre, también hay rincones con encanto, hay muchos castaños...», dice con orgullo.

Abandono del Ayuntamiento

La situación que vive Bayárcal la ha denunciado, recientemente, el portavoz del Partido Popular, Germán Moreno, que registró un escrito en el Ayuntamiento en el que pidió al alcalde socialista, Jacinto Navarro, que tomara medidas y arreglara el repetidor cuanto antes, «teniendo en cuenta que la mayor parte de la población son personas mayores que no salen de casa y que pasan gran parte de su tiempo entreteniéndose con los programas televisivos».

Esto que estaba sucediendo, lo califican desde el partido como «una situación de abandono» por parte del equipo de gobierno ya que provocó «que algunos de los mayores opten por contratar internet en sus hogares únicamente para poder ver la televisión, un dinero que se podrían ahorrar todos los meses si desde el Ayuntamiento se preocuparan un poco por el bienestar de los vecinos e intentaran que el repetidor dañado lo arreglaran».

De esta manera, el portavoz en Bayárcal ha instado al primer edil a «bajar de la nube en la que parece encontrarse»y a trabajar por los vecinos. Germán Moreno espera que «se solucione pronto» ya que no ve justo que los mayores, con pensiones bajas, gasten el dinero en contratar Internet.

Sin respuesta del alcalde

Germán Moreno no comprende la actitud el alcalde y, mucho menos, su respuesta en la que le da cita para el 2 de marzo de 2022, a las 10 de la mañana, para acudir al Ayuntamiento y tener acceso a la documentación. «Es vergonzoso que el alcalde de un municipio de poco más de 300 habitantes no tenga hueco en la agenda del Ayuntamiento hasta el día 2 de marzo de 2022 para que los concejales de la oposición puedan acceder a una documentación que ni siquiera se ha solicitado, porque lo que nosotros pedíamos en nuestro escrito era que tomara medidas para arreglar el repetido», afirmó el portavoz popular recientemente.

A consecuencia de estos hechos y del relato de los vecinos de Bayárcal, este periódico ha contactado con Jacinto Navarro, el alcalde del municipio para que pudiera aclarar la situación y si hay algún trámite abierto en relación al arreglo del repetidor, pero no se ha obtenido respuesta por su parte. De esta forma, los vecinos tendrán que seguir esperando a que todo vuelva a la normalidad sin saber en qué momento será.