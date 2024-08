El Casino de Dalías se viste de etiqueta: qué debes saber para asistir a sus galas

María Torres Dalías Jueves, 22 de agosto 2024, 20:11 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Casino de Dalías es, cada septiembre, uno de los puntos neurálgicos de las fiestas en honor al Cristo de la Luz. Envidiados dentro y fuera de la provincia, sus bailes de sociedad son una pieza angular de la festividad. Este año se desarrollarán entre el 12 y el 15 de septiembre. Como es habitual, vestir de etiqueta es de obligado cumplimiento para el millar de socios que integra una sociedad fundada hace casi 120 años.

Para ellas, queda terminantemente prohibido usar «leggins, chaqueta vaquera o similares». Para ellos, es obligatorio usar traje con corbata o pajarita y «bajo ningún concepto» se pueden retirar las citadas prendas durante la velada. «Contradecir esta norma puede ser motivo de expulsión», se subraya. No es la única norma; se ruega a los comensales que no accedan con vasos ni cigarros encendidos a la pista de baile «por el bien de todos». Las cenas y bailes de sociedad darán comienzo a las once de la noche. Para acceder, será imprescindible presentar el carnet de socio, una tarjeta «personal e intransferible».

Por cortesía de la junta directiva, este año cada socio tendrá derecho a recoger dos entradas gratuitas para la cena del sábado con el objetivo de abrir el casino a amigos y familiares de los asociados. Los socios podrán reservar mesa y menú entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. A partir del día 2 de septiembre y hasta completar disponibilidad, las personas no asociadas.

Fundado en 1905 por 91 personas, el Casino de Dalías tiene actualmente 948, es motor de la vida social y cultural de la localidad desde entonces y miembro de la Federación Española de Círculos y Casinos de España.

Programación

recientemente se ha presentado oficialmente el cartel que promocionará las fiestas en honor al Cristo de la Luz. Los bailes de sociedad son los protagonistas de una carta de presentación que también incluye otros motivos simbólicos, como los arcos que son testigos cada noche de los encuentros sociales o los globos que se lanzan al aire cada año coincidiendo con el tercer domingo de septiembre, día grande del Cristo de la Luz.

La programación diseñada incluye los citados bailes de sociedad. La banda sonora de cada noche correrá a cargo de las orquestas La Rebelión, Pentagrama, Funsansc y Omega. No obstante, el Casino de Dalías también ha organizado otras actividades como una fiesta infantil para el día 14 de septiembre y una representación teatral -'Apaga y vámonos', escrita y dirigida por Diego Martín- para el día 9. En la antesala de las fiestas, sonarán también Dos Indios y un Palomo y Los Vinilos.

El presidente del Casino de Dalías, Francisco Javier Díaz, reconoció sentir «ilusión y responsabilidad» a partes iguales. Acompañado por el alcalde, Francisco Lirola, destacó las cuatro noches de baile, «con su encanto y etiqueta», como rasgo característico de Dalías y de sus fiestas. Asimismo, invitó a los socios que conforman la entidad a disfrutarlas con «alegría, fraternidad y debida responsabilidad».

Proyectos a medio plazo

Rehabilitar la fachada completa del Casino de Dalías es uno de los objetivos de la entidad a corto y medio plazo. Adquirido por los socios fundadores en el año 1909 por 6.500 pesetas, es uno de los edificios históricos más importantes del municipio.

Su presidente, Francisco Javier Díaz, avanzó la intención de la junta directiva de mejorar el estado actual de la fachada del casino para su conservación en el tiempo. Para ello, según aclaró, se están buscando nuevas fuentes de financiación «a través de organismos públicos» y se cuenta con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Dalías. Conseguir la recaudación de los fondos necesarios para rehabilitar la fachada sería «un sueño». «Ha estado olvidada durante décadas y esperamos llevarla a cabo lo más pronto posible».