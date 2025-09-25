Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Celín vive sus fiestas con deporte, talleres infantiles y magia

La Plaza Ricardo Rubí se llenó de público para disfrutar del espectáculo 'Magia por todo lo alto', ofrecido por el mago Jorge Gómez

M. T.

Dalías

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:42

Celín comenzó la jornada del miércoles viviendo el tradicional Día de la Bicicleta, una actividad saludable y familiar en la que vecinos de todas las edades recorrieron las calles del pueblo en un ambiente de convivencia y alegría, desde la Plaza de la Iglesia hasta el Arroyo y vuelta. Al finalizar, los asistentes contaron con un gran sorteo de una bicicleta y gran cantidad de material deportivo, como botellas, cascos, etcétera.

Tras una animada traca sorpresa, la Plaza Ricardo Rubí acogió una completa tarde de juegos y talleres, donde la payasa Molagoma arrancó las sonrisas a los más pequeños con su humor y creatividad.

El deporte también fue protagonista en el Polideportivo de Celín con la celebración de los torneos de fútbol sala en categorías infantil-cadete y juvenil, contando con una gran asistencia de público.

Al caer la tarde, el repique general de campanas anunció el segundo día del Quinario en honor a San Miguel Arcángel.

Como broche final, la Plaza Ricardo Rubí se llenó de público para disfrutar del espectáculo 'Magia por todo lo alto', ofrecido por el mago Jorge Gómez. Un show cargado de ilusión, humor y sorpresas que mantuvo a niños y adultos atentos en cada número, entre sonrisas y aplausos.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado que «estas fiestas son para todos, y ver a nuestros niños y jóvenes disfrutar en actividades como el deporte, los juegos o la magia demuestra que seguimos construyendo unas fiestas vivas, participativas y para la familia al completo».

