Convocan una plaza de Policía Local en Dalías para fortalecer la seguridad en el municipio El proceso se realiza mediante oposición con compromiso de permanencia mínima de cinco años y formación obligatoria en escuela de policía tras superar las pruebas selectivas

El Ayuntamiento de Dalías ha convocado una plaza de Policía Local adscrita a la Escala Básica del Cuerpo de Policía Local mediante el sistema de oposición por turno libre incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2024.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 114 de 17 de junio de 2025 se han publicado las bases que han de regir esta convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución que tuvo lugar en fecha 31 de julio bajo la disposición 15879.

La plaza está encuadrada en el Grupo C Subgrupo C1 con las retribuciones legalmente establecidas para este nivel. Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales establecidos en la normativa de aplicación, incluyendo la nacionalidad española, edad mínima de 18 años, estatura mínima de 1,65 metros en hombres y 1,60 metros en mujeres, posesión del título de Bachiller Técnico o equivalente, permisos de conducción de las clases A2 y B y declaración responsable de portar armas y de conducir vehículos policiales.

Además de tener como compromiso de permanecer en el municipio de Dalías al menos cinco años una vez obtenida la plaza como funcionario de carrera, estableciéndose en caso contrario medidas económicas compensatorias por incumplimiento proporcional al tiempo de servicio prestado.

El proceso de selección constará de varias fases, todas ellas obligatorias y eliminatorias, comenzando con la prueba de conocimientos teóricos mediante un cuestionario de 100 preguntas, seguido por la resolución de un caso práctico de contenido policial valorado mediante criterios objetivos de corrección, estructuración, normativa y adecuación terminológica.

Posteriormente se realizarán las pruebas físicas detalladas en el Anexo I de las bases. Finalmente, se llevará a cabo un examen médico conforme al cuadro de exclusiones médicas publicado oficialmente.

Quienes superen todas las fases de oposición deberán realizar con aprovechamiento el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o en Escuelas de Policía acreditadas como paso necesario previo al nombramiento como funcionario de carrera. La escala y la nota final se establecerán sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y la del curso selectivo

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha manifestado que «queremos que Dalías siga siendo un lugar tranquilo y seguro y, para ello, necesitamos contar con una plantilla bien formada, profesional y comprometida con su labor de servicio público. Por ello, esta plaza vendrá a fortalecer el equipo en beneficio de la seguridad de nuestros vecinos, una de nuestras prioridades desde que llegamos al equipo de Gobierno».

Las bases completas y todos los detalles del proceso se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Dalías a través de la dirección https://dalias.sedelectronica.es