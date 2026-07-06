 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Comarca

Dalías aprueba la Oferta de Empleo Público 2026 con cuatro plazas para reforzar la plantilla municipal

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Ayuntamiento de Dalías.

Marcos Tárraga

Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha aprobado, mediante la Resolución nº 443/2026, la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que ya ha ... sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería. Con esta aprobación, el Consistorio continúa avanzando en su compromiso por fortalecer la estructura municipal, mejorar la estabilidad del empleo público y garantizar unos servicios de mayor calidad para la ciudadanía.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Dalías aprueba la Oferta de Empleo Público 2026 con cuatro plazas para reforzar la plantilla municipal

[]

Dalías aprueba la Oferta de Empleo Público 2026 con cuatro plazas para reforzar la plantilla municipal