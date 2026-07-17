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Dalías blinda su escudo social renovando su alianza con la Asociación El Timón para la atención de la salud mental

El alcalde Francisco Lirola y la presidenta Cristina González firman la continuidad del programa de intervención comunitaria para este año 2026, que incluye talleres en colegios, un gran evento solidario y atención coordinada con los Servicios Sociales

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La reunión tuvo lugar en los despachos de la Alcaldía de Dalías.

Marcos Tárraga

Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha vuelto a dar un paso al frente para consolidarse como uno de los municipios de la provincia de Almería más ... firmes y decididos en la protección del bienestar psicológico y la plena inclusión de sus vecinos. Mediante una firma institucional de gran calado para el tejido social de la comarca del Poniente, el consistorio daliense ha formalizado la renovación de su convenio de colaboración anual con la asociación FEAFES Almería Salud Mental El Timón. Esta alianza estratégica, que se extenderá a lo largo de todo el presente ejercicio de 2026, garantiza la continuidad de una red asistencial que se ha convertido en un pilar indispensable para decenas de usuarios y familias de la localidad que conviven a diario con problemas de salud mental.

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Dalías blinda su escudo social renovando su alianza con la Asociación El Timón para la atención de la salud mental

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