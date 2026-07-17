Dalías blinda su escudo social renovando su alianza con la Asociación El Timón para la atención de la salud mental

El Ayuntamiento de Dalías ha vuelto a dar un paso al frente para consolidarse como uno de los municipios de la provincia de Almería más ... firmes y decididos en la protección del bienestar psicológico y la plena inclusión de sus vecinos. Mediante una firma institucional de gran calado para el tejido social de la comarca del Poniente, el consistorio daliense ha formalizado la renovación de su convenio de colaboración anual con la asociación FEAFES Almería Salud Mental El Timón. Esta alianza estratégica, que se extenderá a lo largo de todo el presente ejercicio de 2026, garantiza la continuidad de una red asistencial que se ha convertido en un pilar indispensable para decenas de usuarios y familias de la localidad que conviven a diario con problemas de salud mental.

El solemne acto de rúbrica ha estado protagonizado por el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, y la presidenta de la veterana asociación de ámbito provincial, Cristina González Acién. Ambos representantes han coincidido en señalar la relevancia de un documento que no es un mero trámite administrativo, sino un compromiso real con el bienestar y la cohesión ciudadana en Almería. El objetivo central de este renovado acuerdo pasa por impulsar de manera coordinada múltiples acciones de intervención comunitaria directa, programas asistenciales, talleres especializados de apoyo mutuo y potentes campañas de sensibilización social capaces de llegar a todos los estratos de la población de la comarca.

El núcleo operativo de esta prórroga convencional estriba en el perfeccionamiento y la optimización de los canales de comunicación técnicos entre las diferentes instituciones que intervienen en la materia. A partir de este momento, se establece un marco de coordinación diario y directo entre el personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios del propio Ayuntamiento de Dalías, los profesionales médicos de atención primaria del centro de salud del municipio y los equipos psiquiátricos y de salud mental dependientes de la sanidad pública de Almería. Esta estrecha colaboración permitirá ofrecer una atención verdaderamente integral, ágil y totalmente personalizada, adaptando las respuestas públicas a las necesidades reales de cada afectado.

Dentro del detallado catálogo de actuaciones que contempla el texto del acuerdo para este año, se ha diseñado un ambicioso calendario de intervenciones transversales que persigue inundar la vida pública de la localidad. Entre los principales hitos previstos se encuentra la organización y desarrollo de numerosas charlas de sensibilización urbana y talleres pedagógicos orientados específicamente a jóvenes, agrupaciones de madres y padres de alumnos, centros educativos del municipio, asociaciones vecinales y cuidadores profesionales. Estas citas formativas abordarán la importancia del cuidado emocional desde edades tempranas y ofrecerán pautas claras de actuación ante las primeras señales de alarma.

La estrategia conjunta no se limitará a la formación teórica, sino que buscará un fuerte impacto visual y de cohesión comunitaria a través de nuevos soportes comunicativos y eventos participativos. El convenio recoge de forma expresa la producción de un vídeo institucional de concienciación de carácter municipal, diseñado para su difusión en redes sociales y canales públicos, que refleje la realidad local y visibilice los recursos disponibles en la provincia de Almería. Asimismo, la agenda del año incluirá la celebración de una gran gala benéfica y solidaria anual, un evento que servirá tanto para recaudar fondos destinados a sufragar los proyectos de la entidad como para hermanar a la sociedad civil daliense en torno a una causa común.

El primer edil daliense, Francisco Lirola, ha defendido con firmeza durante la presentación del acuerdo que el cuidado de la estabilidad mental de la población debe ocupar obligatoriamente un espacio preferente, transversal y prioritario en el diseño de las políticas públicas de cualquier administración local moderna. Lirola ha valorado de forma extraordinaria la experiencia acumulada, el rigor metodológico y la inmensa cercanía que aporta el equipo de profesionales de El Timón, una entidad que es un referente absoluto en Almería y cuya labor diaria permite dotar a los vecinos de herramientas esenciales para afrontar las situaciones de vulnerabilidad con dignidad, seguridad y un respaldo institucional constante.

El alcalde ha querido hacer una mención muy especial a la función pedagógica y transformadora que lleva implícita esta firma, señalando que la inversión en estos programas es la mejor vía para construir un municipio con un tejido social fuerte. Lirola ha argumentado que este convenio no solo fortalece los servicios de apoyo técnico y los cuidados paliativos o preventivos, sino que ejerce una labor de justicia social imprescindible a la hora de derribar los muros de los prejuicios históricos y el aislamiento. Para el regidor, la sensibilización escolar y vecinal es el motor definitivo para disipar el estigma de la incomprensión y avanzar hacia una sociedad plenamente inclusiva y solidaria.

Por su parte, la máxima responsable de FEAFES Almería Salud Mental El Timón, Cristina González Acién, ha manifestado su más sincero agradecimiento por la confianza institucional que el consistorio daliense renueva un año más en los equipos terapéuticos de su organización. González ha puesto el foco en la necesidad perentoria de descentralizar las atenciones y acercar los recursos y programas especializados a los municipios del interior de la provincia de Almería. Esta proximidad geográfica resulta vital para garantizar que la población rural y las familias con menos recursos económicos tengan exactamente las mismas facilidades de acceso a la orientación psicológica y a las terapias sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

La presidenta de la asociación provincial ha abundado en la idea de que la verdadera eficacia de las políticas de salud pública radica en la solidez de las alianzas entre el tejido social, los profesionales sanitarios y las administraciones públicas más cercanas al ciudadano. Para González Acién, este convenio marco representa una herramienta jurídica y logística de un valor incalculable para seguir ganando batallas diarias a la exclusión, mejorando de forma tangible los índices de calidad de vida de las personas usuarias y dotando de un respiro y un asesoramiento especializado a las familias que a menudo ejercen el rol de cuidadores principales sin apenas apoyos.

Para la materialización completa y eficiente de todas las metas reflejadas en el documento, el Ayuntamiento de Dalías se compromete a aportar un soporte técnico, de personal y logístico continuado durante los próximos meses, cediendo espacios municipales perfectamente equipados para albergar los talleres grupales y las sesiones de terapia individual. El acuerdo mantendrá su vigencia legal hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, estableciendo el compromiso explícito de ambas delegaciones de mantener una comunicación fluida permanente, evaluar de manera conjunta los resultados e impactos sociosanitarios obtenidos a final de año y proceder a su posterior revisión para asegurar la continuidad de esta provechosa colaboración en el futuro.