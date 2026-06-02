Dalías se blinda contra las plagas del verano con un gran plan de choque en su red de saneamiento

Con la mirada puesta en la inminente llegada de la época estival y el consecuente ascenso de las temperaturas que caracteriza a la provincia de ... Almería, el municipio de Dalías ha decidido anticiparse a los problemas habituales de la estación. El Ayuntamiento daliense ha puesto en marcha una ambiciosa y renovada campaña de desinfección y desinsectación que abarcará de manera exhaustiva toda la red de saneamiento de los núcleos de Dalías y Celín, una medida esencial para blindar el subsuelo de la localidad frente a la aparición de molestas plagas urbanas.

El principal objetivo de esta actuación institucional es prevenir de forma contundente la proliferación de cucarachas y otros insectos en el alcantarillado municipal. Las características climáticas de la comarca del Poniente y de toda la provincia almeriense, donde el termómetro experimenta una subida notable y temprana de cara al verano, convierten a las redes de aguas residuales en un foco crítico si no se actúa a tiempo, por lo que la previsión institucional se alza como la mejor herramienta para garantizar la salubridad en las calles.

Para la ejecución material de estos trabajos de limpieza y control, el consistorio ha vuelto a confiar en los operarios especializados de la empresa Athisa, profesionales que cuentan con una contratada experiencia en el sector ambiental. Las labores se están desarrollando de manera progresiva y planificada en diferentes puntos del término municipal, un sistema de trabajo por fases que busca garantizar una actuación verdaderamente integral, eficaz y duradera en la totalidad de la infraestructura de saneamiento local.

Esta campaña de desinsectación no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca firmemente dentro del plan periódico de mantenimiento, limpieza y salubridad que impulsa de forma regular el Ayuntamiento de Dalías. Desde el equipo de gobierno local se insiste de manera constante en que la preservación de las mejores condiciones higiénicas y sanitarias en las vías públicas y en los espacios urbanos compartidos es una tarea diaria que requiere un seguimiento milimétrico para evitar situaciones de riesgo.

Además, desde el propio consistorio se ha querido recalcar que esta nueva intervención se complementa directamente con la intensa campaña de desratización que concluyó con éxito hace apenas unas semanas en la localidad. De este modo, el municipio configura una estrategia preventiva global y completa, diseñada específicamente para reforzar el control de plagas combinando distintos tratamientos que multiplican exponencialmente la efectividad de las medidas y minimizan los riesgos asociados a la presencia de insectos y roedores.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha querido destacar en primera persona la enorme relevancia de dar continuidad a este tipo de actuaciones preventivas de forma periódica en el municipio. El regidor daliense ha subrayado con firmeza que aspectos tan fundamentales como la higiene urbana, la tranquilidad de las familias y la salud pública de todos los vecinos constituyen la prioridad absoluta y el eje vertebrador de las políticas y de las inversiones que se realizan desde este Ayuntamiento.

Asimismo, Lirola ha señalado que mantener la red de saneamiento en condiciones óptimas resulta vital para anticiparse a los problemas estacionales y ofrecer una respuesta eficaz y contundente mucho antes de que el rigor del verano se instale definitivamente en la provincia. En este sentido, las autoridades locales han recordado que estas intervenciones en el subsuelo deben complementarse de forma necesaria con la colaboración ciudadana, recomendando a los vecinos extremar la higiene en las comunidades de propietarios y viviendas particulares.

Con la puesta en marcha de todas estas actuaciones coordinadas, el Ayuntamiento de Dalías reafirma con hechos su firme compromiso con el bienestar de la ciudadanía, la optimización de los servicios públicos básicos y el cuidado del entorno urbano tanto en Dalías como en Celín. El objetivo final de la administración local no es otro que seguir trabajando día a día y de forma continua para consolidar un municipio mucho más limpio, saludable, habitable y completamente seguro para todos sus habitantes ante el inicio de la nueva temporada.