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Dalías se blinda contra las plagas del verano con un gran plan de choque en su red de saneamiento

El Ayuntamiento intensifica las labores de desinsectación en Dalías y Celín para actuar de forma preventiva en el alcantarillado ante el aumento estival de las temperaturas

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Desinsectación en las calles de Dalías.
Desinsectación en las calles de Dalías. (R. I.)

Marcos Tárraga

Dalías

Con la mirada puesta en la inminente llegada de la época estival y el consecuente ascenso de las temperaturas que caracteriza a la provincia de ... Almería, el municipio de Dalías ha decidido anticiparse a los problemas habituales de la estación. El Ayuntamiento daliense ha puesto en marcha una ambiciosa y renovada campaña de desinfección y desinsectación que abarcará de manera exhaustiva toda la red de saneamiento de los núcleos de Dalías y Celín, una medida esencial para blindar el subsuelo de la localidad frente a la aparición de molestas plagas urbanas.

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Dalías se blinda contra las plagas del verano con un gran plan de choque en su red de saneamiento

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