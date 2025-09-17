Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dalías

Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales

El municipio acoge una jornada dedicada a los mayores, los niños y el deporte, culminada con la entrega de galardones y el espectáculo `The Power of 80s´

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:44

Dalías ha celebrado este martes el Día de los Premios y los Juegos, una jornada que ha reunido a mayores y pequeños alrededor de más de una decena de actividades religiosas, culturales y festivas, y que sirvió también para reconocer el esfuerzo de quienes han participado en las distintas competiciones deportivas de estas fiestas y vecinos con una trayectoria destacada en el área deportiva a lo largo de todo el año.

La mañana comenzó con la misa dedicada especialmente a los mayores y enfermos de las residencias, que pudieron recibir el sacramento de la unción de enfermos en una ceremonia presidida por el reverendo Manuel Herrerías Martínez, amenizada por el coro parroquial.

La tarde estuvo marcada por la cultura y el entretenimiento con la representación del teatro musical 'Rocorock', un espectáculo con música en directo, marionetas y actores que hicieron disfrutar a pequeños y mayores con una magnífica puesta en escena llena de ilusión y risas.

A las 20 horas, los más pequeños disfrutaron de la tradicional traca-sorpresa en la plaza Cristo de la Luz, en la que los jóvenes mostraron su valentía para conseguir los regalos de ella caían.

La jornada continuó a las 21 horas con el septenario en honor al Cristo de la Luz, acompañado en esta tercera noche por los cantos de la Coral Valle de Dalías, que volvió a llenar de solemnidad el santuario.

Imagen principal - Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales
Imagen secundaria 1 - Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales
Imagen secundaria 2 - Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales

Posteriormente, la plaza Cristo de la Luz acogió la entrega de premios a los ganadores de las pruebas deportivas celebradas en los días previos en las instalaciones deportivas municipales; una cita que volvió a poner en valor el esfuerzo, el talento y el compromiso de los participantes y que reconoció la trayectoria de los deportistas más destacados del último año.

Como cierre, el público pudo disfrutar del espectáculo 'The Power of 80s' a cargo del showman Gonzalo Santamaría, que combinó humor, música, malabares, equilibrios y danza en una propuesta pensada para toda la familia, generando risas y muchos aplausos entre los asistentes.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó que «este día también representa el espíritu de nuestras fiestas: el reconocimiento al esfuerzo de deportistas de todas las edades. Es un día en el que Dalías continúa sumando momentos únicos en nuestras fiestas que continúan hoy por todo lo alto», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  3. 3 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  4. 4 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  5. 5 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  6. 6

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  7. 7 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  8. 8

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  9. 9 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  10. 10 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales

Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales