Dalías celebra el Día de los Premios con reconocimientos a los deportistas locales

Dalías ha celebrado este martes el Día de los Premios y los Juegos, una jornada que ha reunido a mayores y pequeños alrededor de más de una decena de actividades religiosas, culturales y festivas, y que sirvió también para reconocer el esfuerzo de quienes han participado en las distintas competiciones deportivas de estas fiestas y vecinos con una trayectoria destacada en el área deportiva a lo largo de todo el año.

La mañana comenzó con la misa dedicada especialmente a los mayores y enfermos de las residencias, que pudieron recibir el sacramento de la unción de enfermos en una ceremonia presidida por el reverendo Manuel Herrerías Martínez, amenizada por el coro parroquial.

La tarde estuvo marcada por la cultura y el entretenimiento con la representación del teatro musical 'Rocorock', un espectáculo con música en directo, marionetas y actores que hicieron disfrutar a pequeños y mayores con una magnífica puesta en escena llena de ilusión y risas.

A las 20 horas, los más pequeños disfrutaron de la tradicional traca-sorpresa en la plaza Cristo de la Luz, en la que los jóvenes mostraron su valentía para conseguir los regalos de ella caían.

La jornada continuó a las 21 horas con el septenario en honor al Cristo de la Luz, acompañado en esta tercera noche por los cantos de la Coral Valle de Dalías, que volvió a llenar de solemnidad el santuario.

Posteriormente, la plaza Cristo de la Luz acogió la entrega de premios a los ganadores de las pruebas deportivas celebradas en los días previos en las instalaciones deportivas municipales; una cita que volvió a poner en valor el esfuerzo, el talento y el compromiso de los participantes y que reconoció la trayectoria de los deportistas más destacados del último año.

Como cierre, el público pudo disfrutar del espectáculo 'The Power of 80s' a cargo del showman Gonzalo Santamaría, que combinó humor, música, malabares, equilibrios y danza en una propuesta pensada para toda la familia, generando risas y muchos aplausos entre los asistentes.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó que «este día también representa el espíritu de nuestras fiestas: el reconocimiento al esfuerzo de deportistas de todas las edades. Es un día en el que Dalías continúa sumando momentos únicos en nuestras fiestas que continúan hoy por todo lo alto», concluyó.