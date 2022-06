Dalías elige hoy a un nuevo alcalde con la mirada puesta en el candidato del PP

El pleno de la corporación municipal elige hoy al nuevo alcalde de Dalías. La expectación es máxima después de la dimisión de Francisco Giménez (PSOE), tras siete años de gestión. Aunque los grupos 'clave' han desvelado sus posiciones, hasta las dos de la tarde no se procederá a la elección de la persona que asumirá las riendas del consistorio daliense durante los próximos once meses. El líder de la oposición, Francisco Lirola (PP), se presenta como candidato con el viento a favor.

A priori, Lirola contaría con el apoyo manifiesto de Ciudadanos para igualar en votos a PSOE e IU, que gobiernan en coalición desde 2015. El 'desempate' llegaría de la mano de Cristina Gómez, teniente de alcalde por el Partido Socialista hasta el mes pasado y hoy miembro del grupo mixto. En declaraciones a IDEAL, Gómez avanzó ayer que «por coherencia» se abstendrá. Una decisión que deja en bandeja la alcaldía a los populares.

Dos puntos integran hoy el orden del día. Uno, la toma de posesión de los ediles socialistas José Francisco Soto y María del Mar Salmerón para ocupar las dos últimas bajas, y dos, la elección del nuevo alcalde. A la espera de materializarse las negociaciones previas, IDEAL confirmó ayer el pacto de gobierno entre PP y Cs. Francisco Lirola, en caso de ser elegido alcalde de Dalías, designaría teniente de alcalde a María de Ambrox López, la única representante de Cs. La edil, que juró su cargo hace apenas un mes para sustituir a su compañero –que dejó el acta por motivos personales-, será también concejala de Servicios Sociales.

Con algo más de 4.000 habitantes, once concejales conforman la corporación municipal. Cuatro son del PP, tres del PSOE, dos de IU, uno de Cs y uno más del grupo mixto. La composición del inminente equipo de gobierno que conformarían PP y Cs se formalizaría en un pleno previsto para los próximos siete días. Mercedes

Heredia (PSOE), miembro del actual equipo de gobierno en funciones, pasaría a ser líder de la oposición y comenzaría, así, una nueva etapa política en esta localidad ubicada estratégicamente entre el Poniente de Almería y la Alpujarra.

Un voto decisivo

Considerada «tránsfuga» por quienes fueron sus compañeros de partido, el voto de Cristina Gómez es decisivo. Su abstención es suficiente para que gobierne el PP en Dalías. Gómez se ratifica en sus motivaciones: «La gestión realizada por PSOE e IU es pésima e inexistente. Yo he sido partícipe de esta gestión y no quiero seguir siéndolo. Dalías está en declive y necesita un cambio»

La edil, cuya salida del equipo de gobierno para pasar al grupo mixto resquebrajó la mayoría absoluta del gobierno de coalición y sirvió de precedente para la dimisión del concejal socialista Salvador Páez y la del propio alcalde, se defendió ayer «de los ataques personales recibidos». «Me han llamado tránsfuga y yo no soy una trásfuga. No me he ido de un partido político a otro sino de una lista a un grupo independiente. Soy de aquí, trabajo aquí, vivo aquí y solo quiero que se trabaje por y para Dalías», explicó a este diario. «No esperaba que mi decisión generase todo esto, pero viendo todo lo que ha sucedido después, quizá algo de razón llevaba», apostilló.