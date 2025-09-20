Dalías estalla en pólvora y fervor por su Cristo de la Luz

Pilar López Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

La mañana de este 21 de septiembre se levanta con una expectación palpable en Dalías. Después de días de celebraciones y preparativos, el pueblo entero y miles de visitantes se preparan para vivir el momento cumbre de sus Fiestas del Cristo de la Luz: la procesión de esta noche, a las 20.30 horas. Con anterioridad, a mediodía y como manda la tradición, miembros de Bomberos del Poniente bajarán al Cristo del altar mayor para ponerlo en sus andas.

No es solo un acto religioso; es la culminación de un año de espera, un ritual sagrado y un espectáculo de fe y pólvora que dejará una huella imborrable en la memoria de todos los asistentes.

Tras la acogida de aproximadamente 300.000 peregrinos y una programación que comenzó a principios de septiembre, pero que lo hizo de forma oficial el pasado sábado con el Día del Cohetazo, y que ha estado repleta de actividades lúdicas, deportivas, musicales y litúrgicas- especialmente el Día de la Hermandad-, desde primera hora de este domingo el ambiente en las calles es diferente. La diversión de los bailes de sociedad del Casino y la alegría de los pasacalles dan paso a una serena y profunda devoción. La imagen del Cristo de la Luz, que ha presidido las fiestas, será la protagonista absoluta. Los vecinos ultiman los detalles: los últimos adornos se colocan en los balcones y el aire ya huele a la pólvora que hará temblar el cielo daliense y se escuchará en buena parte de la provincia almeriense.

Miles de personas, con la mirada puesta en la imagen, acompañarán al Cristo en su andar por el pueblo. El silencio de las oraciones será unánime, un murmullo de fe que une a la comunidad en un solo sentimiento. Es un momento de recogimiento, de promesas y de agradecimiento. Pero el clímax llegará con la oscuridad de la noche, cuando la devoción se manifieste en un estallido de luz y color.

Ese es el momento en que entran en escena los 2.200 kilos de pólvora que se han guardado para este final apoteósico. El estruendo comenzará, y lo que parecía un silencio reverente se convertirá en una sinfonía de explosiones que simbolizan el fervor del pueblo. Los fuegos artificiales se lanzarán desde distintos puntos, pintando el cielo de oro. Es un espectáculo que se vive con todos los sentidos: el sonido, el olor, la luz intensa que ilumina los rostros emocionados de los asistentes.

Las manos alzadas volverán a simbolizar la unión entre los devotos con su Cristo. Este gran despliegue pirotécnico no es solo una exhibición de habilidad, sino una manifestación de la profunda conexión que existe entre Dalías y su Cristo. Cada cohete que estalla es una expresión de la alegría por la presencia del Cristo, mandas de los vecinos, a través de las peñas coheteras, y un grito al cielo que celebra una tradición que se renueva cada año con la misma pasión.

La procesión y los fuegos artificiales no solo marcarán el final de las fiestas de 2025, sino que también son una oportunidad para que los dalienses que regresan a casa cada septiembre lleven consigo un pedazo de esa emoción.

Es la última noche para compartir con amigos y familiares, para cerrar el ciclo festivo y empezar a contar los días para el próximo año. Es un día de celebración y a la vez de melancolía por el final, un sentimiento agridulce que solo conocen aquellos que viven esta tradición en lo más profundo de su ser.

Y así, cuando el último cohete se apague y el eco del estruendo se pierda en la noche, Dalías volverá a abrazar la calma, pero con el corazón lleno de la fe y la luz de su Cristo. Porque esta noche no es solo el final de unas fiestas, es el inicio de un recuerdo que perdurará hasta el próximo septiembre.