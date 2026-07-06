Dalías fija sus festivos locales para 2027 manteniendo la tradición de los históricos «lunes de resaca»

El calendario laboral y las tradiciones más arraigadas de la comarca del Poniente almeriense empiezan a perfilar su fisionomía de cara al próximo año. El ... Pleno del Ayuntamiento de Dalías ha aprobado de forma oficial la propuesta de designación de las dos festividades locales que corresponderán al término municipal durante el ejercicio 2027. La resolución de la corporación local ratifica como jornadas no laborables los días 20 y 27 de septiembre de 2027, unas fechas que, fieles a la costumbre del municipio, coinciden con los tradicionales «lunes de resaca», los cuales suceden de forma inmediata a los días grandes de las fiestas patronales de la localidad.

Con esta decisión, la administración daliense da continuidad a una práctica respaldada de forma mayoritaria por la sociedad civil. La primera de las jornadas declarada festiva, el lunes 20 de septiembre, se fija como el día de descanso posterior a los actos centrales de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz, el venerado patrón de Dalías. Este acontecimiento religioso y social destaca como una de las citas de mayor envergadura devocional de toda la provincia de Almería, atrayendo anualmente a decenas de miles de peregrinos, visitantes y fieles que saturan las calles en una de las manifestaciones de fervor popular más espectaculares de la comunidad andaluza.

Por su parte, el lunes 27 de septiembre operará como la segunda fiesta local del municipio de cara a 2027. En este caso, la jornada se ha hecho coincidir con el día posterior a la conclusión de las Fiestas de San Miguel, patrón del núcleo urbano de Celín. Esta celebración cuenta con un profundo arraigo identitario entre los residentes de esta barriada y se erige, por méritos propios, en otro de los pilares de la riqueza etnológica y tradicional del municipio, completando una semana de intensa actividad festiva y convivencia vecinal.

La adopción de este acuerdo plenario persigue un doble objetivo de carácter logístico y cultural. Por un lado, el consistorio busca asegurar que los dalienses puedan disfrutar en su totalidad de unos festejos que marcan el pulso social, cultural y religioso de Dalías y Celín a lo largo del año. Por otro, la liberación de estas jornadas laborales busca propiciar una máxima participación de las familias en las programaciones diseñadas por las hermandades y comisiones de festejos, favoreciendo el relevo y la conservación de unas costumbres que se transmiten de padres a hijos.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha valorado el alcance de la aprobación, manifestando que la elección de estas fechas responde al compromiso inquebrantable que el equipo de gobierno mantiene con la preservación del patrimonio inmaterial y con el sentir mayoritario de los vecinos. Lirola ha argumentado que tanto las Fiestas del Cristo de la Luz como las de San Miguel constituyen momentos cumbre de encuentro colectivo que merecen el máximo amparo y cobertura por parte de las instituciones públicas.

El regidor daliense ha incidido, asimismo, en la vertiente económica que acompaña a estas celebraciones del mes de septiembre. Francisco Lirola ha reseñado que estos eventos actúan como un extraordinario motor de dinamización para el comercio local, la hostelería y los servicios del municipio, además de proyectar una imagen de Dalías y Celín como localidades hospitalarias, dinámicas y orgullosas de su historia. Tras obtener el visto bueno del Pleno, la propuesta municipal será remitida formalmente a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su validación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), quedando integrada en el calendario de fiestas laborales de la comunidad.