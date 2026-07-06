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Dalías fija sus festivos locales para 2027 manteniendo la tradición de los históricos «lunes de resaca»

El Pleno aprueba por unanimidad designar el 20 y el 27 de septiembre como jornadas no laborables en el municipio, garantizando el respaldo institucional a las populosas celebraciones del Cristo de la Luz y San Miguel de Celín

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Las fiestas de San Miguel de Celín son también festivo.

Marcos Tárraga

Dalías

El calendario laboral y las tradiciones más arraigadas de la comarca del Poniente almeriense empiezan a perfilar su fisionomía de cara al próximo año. El ... Pleno del Ayuntamiento de Dalías ha aprobado de forma oficial la propuesta de designación de las dos festividades locales que corresponderán al término municipal durante el ejercicio 2027. La resolución de la corporación local ratifica como jornadas no laborables los días 20 y 27 de septiembre de 2027, unas fechas que, fieles a la costumbre del municipio, coinciden con los tradicionales «lunes de resaca», los cuales suceden de forma inmediata a los días grandes de las fiestas patronales de la localidad.

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